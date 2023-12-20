На Виноградаре заработал винный бар «Сорока Wine Bar»

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Ирина Маймур
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На Виноградаре на территории ЖК «Варшавский» начал работу «Сорока Wine Bar».

Это идеальное место для тех, кто любит наслаждаться вкусными блюдами и изысканными винами. Наша винная карта проста и понятна, чтобы каждый мог найти себе идеальное сочетание», — объясняют в заведении.

В меню бара есть закуски, бургеры, салаты и горячие блюда. Завтраки здесь подают с 10:00 до 13:00.

Кроме вина, у «Сорока Wine Bar» можно заказать пиво, коктейли и крепкие алкогольные напитки. Также есть кофе и чай, фреши, лимонады и другие безалкогольные напитки.

Цены: сырники с йогуртом и соусом манго — 162 грн, брускета с лососем — 326 грн, салат с жареными бедрами цыпленка — 216 грн, бьянко Фризанте «Più-Fizz» (белое сухое) — 88 грн/150 мл, Пено белое сухое) — 148 грн/150 мл, коктейль «Сорока» — 210 грн

Адрес: ул. Александра Олеся, 2

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 23:00

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Фото: «Сорока Wine Bar»

Хотели бы посетить «Сорока Wine Bar»?
Опубликовано: 20 декабря 2023
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