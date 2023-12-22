На Жилянской открылся лаунж-бар Hidden 2.0

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Валерия Гуржий
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В Киеве на улице Жилянской, 55 открылся лаунж-бар Hidden 2.0 – это второе заведение сети. Первый работает по адресу Сечевых Стрельцов, 22.

Заведение имеет разнообразное меню – завтраки, основные блюда, суши, десерт, первые блюда, алкогольные коктели, безалкогольные коктейли и прочее.

Цены: тыквенный тарт-200 грн, медальон с овощами - 530 грн, блинчики со шпинатом - 220 грн, лапша с морепродуктами - 350 грн, филадельфия с лососем - 420 грн, рис с курицей - 240 грн, деруны с 2 сет брускет - 470 грн, пельмени - 185 грн, суп том-ям - 300 грн, картофель фри - 90 грн , блинчики с нутеллой – 165 грн, куриные нагетсы – 150 грн, глинтвейн – 240 грн.

График работы: пн-чт 10:00 – 22:00, пт-вс 10:00 -23:00

Где: ул. Жилянская, 55

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Фото: Hidden 2.0

Хотите посетить заведение?
Опубликовано: 22 декабря 2023
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