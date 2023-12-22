На Дарнице открыли безбарьерный библиохаб: фото

В Дарницком районе по улице Вишняковской, 76 открыли обновленное безбарьерное библиотечное пространство.
Об этом сообщили в Минкульте.
Речь идет о новом местоположении Центральной библиотеки имени Г. Квитки-Основьяненко, основанной еще в 1947 году. Раньше она находилась в Киеве на Осокорках.
Обычная библиотека превратилась в современное безбарьерное библиотечное пространство. В ближайшее время там заработает еще и пункт несокрушимости.
В здании отремонтировали фасад, инженерные сети, установили подъемник для людей с инвалидностью, новую мебель, благоустройство территории с понижением бортового камня.
Фото: Минкульт