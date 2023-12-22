На Дарнице открыли безбарьерный библиохаб: фото

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Ирина Маймур
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В Дарницком районе по улице Вишняковской, 76 открыли обновленное безбарьерное библиотечное пространство.

Об этом сообщили в Минкульте.

Речь идет о новом местоположении Центральной библиотеки имени Г. Квитки-Основьяненко, основанной еще в 1947 году. Раньше она находилась в Киеве на Осокорках.

Обычная библиотека превратилась в современное безбарьерное библиотечное пространство. В ближайшее время там заработает еще и пункт несокрушимости.

В здании отремонтировали фасад, инженерные сети, установили подъемник для людей с инвалидностью, новую мебель, благоустройство территории с понижением бортового камня.

Фото: Минкульт

Как вам обновлена библиотека?
Опубликовано: 22 декабря 2023
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