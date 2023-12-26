У Майдана Независимости открылась вторая ременная Naushi: почему туда стоит посетить

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Анна Григораш
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У Майдана Незалежности, на улице Гринченко 4а, открыли аутентичную ременную Naushi. Это уже второе заведение сети. Первый Naushi работает на Подоле .

Новая раменная рассчитана на 30 посадочных мест. Заведение украсили разноцветными фонарями и ярким артом от художницы из Харькова @bravebirdie .

Что в меню

В заведении можно попробовать ремни как на мясных, так и пескетерианских бульонах. Для вегетарианцев был разработан особый бульон из овощей, грибов и фруктов.

В меню есть три вида гьодза, курица карааге и японские суши-сэндвичи онигирадзу. Для любителей моти заведение предлагает большой выбор различных вкусов, от груши-горгонзолы и лаванды-черники до классического матча.

О технологиях приготовления

В Naushi готовят аутентичный рамэн по канонам японской кухни. Соусы и аромаолии готовят до 14 дней, костные бульоны варят от 18 часов, а только потом все это сочетается в тарелке гостя.

В Naushi отмечают, что блюда можно пробовать детям и людям с чувствительным желудком, ведь для достижения умами здесь не используют глутамат, который является очень популярной частью азиатской кухни. Пятого вкуса достигают за счет сочетания большого количества аромаолий и соусов, составляющих базу рамена.

Шеф заведения вернулся из Японии в начале эпидемии Covid. Пройдя обучение, он привез японское оборудование, технологии и наладил поставки сухих японских ингредиентов. В настоящее время у заведений есть собственное современное производство, а лапшу из Naushi можно встретить в других заведениях Киева, а также Днепра, Харькова, Львова и Ивано-Франковска.

Цены

  • Куриный рамен-суп – 185 грн
  • Пайтан из семги (лимитированный рамен на насыщенном, кремовом бульоне из семги, который мы варим более 12 часов) – 464 грн
  • Гьодза классические со свининой – 157 грн (5 шт), 186 грн (7 шт), 218 грн (9 шт)
  • Мочи роза (лаванда-черника, мята-лайм, вишня-шоколад) – 80 грн

Адрес : Бориса Гринченко, 4А

Хочу ремней из Naushi!

Любите рамэн в Naushi?
Опубликовано: 26 декабря 2023
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