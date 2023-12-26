В Киевской области создали новый заказник с редкими видами животных и растений

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Валерия Гуржий
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В Киевской области создали заказник "Денисенко яр" возле села Емчиха.

Об этом сообщила организация Украинская Природоохранная Группа – UNCG.

Его площадь составляет 43 га. В этих местах встречаются редкие виды растений и животных. В частности местные краснокнижные представители флоры чей ковыль волосистый, ковыль перчатый и астрагал шерстистоцветковый; местные краснокнижные представители фауны чей усач мускусный, стафилин мохнатый, усач земляной крестоносец, пчела плотник, сколия-гигант и совка роскошная.

Территория заказника является местом гнездования многих видов птиц, а также используется птицами во время миграций как место отдыха.

Создание заказника позволит сохранить ландшафтный комплекс окрестностей села, защитить популяции редких видов животных и растений, создать возможности для отдыха для местных и туристов и не допустить ухудшения природных степных биотопов.

Фото: Украинская Природоохранная группа - UNCG

Планируете посетить новый заказник?
Опубликовано: 26 декабря 2023
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