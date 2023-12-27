В Киеве открыли бесплатный ресторан для ВПЛ

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Ирина Маймур
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Украинский фонд Ukrainian Food Foundation запустил благотворительный проект Noble Kitchen. Он объединяет в себе бесплатный ресторан и кухню горячих блюд, пишет ШоТам.

Кухня будет работать каждый день. Там будут готовить и доставлять обеды внутренним переселенцам, наиболее нуждающимся в продовольственной поддержке. В планах команды — выдача более 10 000 порций еды в месяц.

Вместе с кухней открылся благотворительный ресторан на 40 посадочных мест. Там будут организовывать бесплатные обеды и ужины для ВПЛ.

«Часто, во время массовых раздач продовольственной помощи, мы видели людей из одних и тех же городов, даже соседей, впервые встречавших друг друга с того момента, как были вынуждены покинуть свои родные дома. Это очень эмоциональные встречи. Поэтому, кроме главной функции — вкусно накормить людей, — команда ресторана ставит целью создать комьюнити, где люди могут вместе провести время, пообщаться и восстановиться эмоционально, а главное — вкусно поесть», — говорит соучредитель и СЕО фонда Ukrainian Food Foundation Андрей Береговой.

Из-за большого количества желающих обслуживание в ресторане происходит по предварительной записи. Записать можно, заполнив форму на страницах фонда в соцсетях.

Запись на все даты до 15 февраля 2024 года закрыта. Регистрация на новые даты начнется 10 февраля.

Фото: ШоТам/Ukrainian Food Foundation

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Опубликовано: 27 декабря 2023
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