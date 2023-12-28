С ростом цен и предложений: как изменилась ситуация на рынке недвижимости Украины в 2023 году

Украинский маркетплейс DIM.RIA проанализировал ситуацию на рынке недвижимости в 2023 году – как изменялись цены и количество предложений на первичном и вторичном рынке, а также на рынке аренды.

Первичный рынок недвижимости

По состоянию на декабрь 2024 работают 75,4% отделов новостроек в

Украине. В столице активны 74,7% отделов продаж новостроек. Наибольшее количество активных отделов продаж в Тернопольской области – 97%. Если сравнивать до января 2023 года, то количество активных отделов продаж уменьшилось в Запорожской и Сумской областях – на 18%.

Всего за год в Украине сдано 108 новостроек на 214 секций. Из них 13 новых жилых комплексов на 32 секции в столице. В Киевской области количество новостроек составляет 18. По состоянию на декабрь 2023 года доля готовых новостроек от всего количества – 29%. С января и по состоянию на декабрь люди больше всего интересовались новостройками в Киеве - 27,4%, во Львове - 16,4% и в Виннице - 7,5%.

Цены

В этом году самый большой рост цены зафиксирован в Ивано-Франковской области - 79,4%. В Кировоградской области цена выросла на 47,5%. В столице стоимость квартиры выросла на 18,5%, а в области – на 12%. Если анализировать изменения в средней цене за м² в декабре до января 2023 года, то средняя стоимость

Однокомнатная квартира по всей Украине выросла на 8,5%, а двухкомнатной – на 9,4%.

Вторичный рынок недвижимости

Вторичный рынок за год значительно изменялся под влиянием условий развития рынка. Если сравнивать предложение продаж в декабре 2023 года по декабрь 2022 года, то количество объявлений заметно увеличилось во всех областях.

Спрос на вторичную недвижимость вырос и наиболее существенные изменения в предложении зафиксированы в Киевской области. Падение количества объявлений наблюдается только в Сумской области – на 45%.

Цены

По данным аналитического центра, в декабре средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве составляет 88 685 долларов США. К январю 2023 г. эта цена выросла на 13%. Во Львовской области средняя стоимость квартиры составляет 66 648 долларов США, а в Закарпатской – 53 401 доллар США. Если анализировать данные за год, существенное увеличение цены зафиксировано в Закарпатской области - 43%. По сравнению с декабрем 2023 года средняя цена на однокомнатную квартиру в Киевской области упала на 5%. По состоянию на декабрь 2023 года средняя стоимость квартиры в Украине выросла на 6%, а дома – упала на 7,5%.

Рынок аренды

Наибольший скачок количества объявлений аренды за год зафиксирован в октябре – 24%. В июле наблюдалось наименьшее количество объявлений. В целом по состоянию на декабрь 2023 до декабря 2022 количество объявлений уменьшилось почти во всех областях, но в Черниговской на Харьковской областях она увеличилась на 100% и на 36% соответственно.

Цены

По состоянию на декабрь 2023 средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице 16 425 грн, а в области – 9 293 грн. По сравнению с январем 2023 года стоимость жилья в Киеве выросла на 48%. Аналитики определили, что за год в Волынской области средняя цена однокомнатного жилья выросла на 70%, а в Черновицкой и Кировоградской областях упала на 9% и 10%.

Фото: DIM.RIA