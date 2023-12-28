В Стоянке под Киевом открылся новый McDonald's

В селе Стоянка на 20 километре после выезда из Киева открылся новый ресторан McDonald's.

Новый McDonald's расположен в комплексе с автозаправочной станцией и рядом с супермаркетами. В компании говорят, что заведение будет особенно удобным для автомобилистов и путешественников, следующих по трассе "Киев-Чоп".

В новом McDonald's площадью более 430 м2 гости можно отведать блюда в зале на 102 места или, при благоприятной погоде, на террасе на 132 места. В ресторане светлый дизайн и воплощены современные технологии: для заказа установлены терминалы самообслуживания с 10 цифровыми плоскостями, а на МакДрайве — модернизированные цифровые дисплеи. Ресторан и МакДрайв будут работать с 09:00 до 21:00.

Это уже второй ресторан на автодороге международного значения Киев-Чоп, ранее в ноябре этого года на нем открылся

в Житомирской области.

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