Стройматериалы для дома и дачи

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Два основных вида стройматериалов

Строительные материалы можно разделить на два основных вида

Группа натуральных материалов, к которым относятся бетон, дерево, цемент. Чаще эти материалы используют при кровельных работах и выгонке стен.

Группа искусственных материалов. Они имеют свою характеристику и производятся по особым технологиям. В основном это отделочные материалы, гидроизоляция и утепление.

Назначение стройматериалов

По своему назначению стройматериалы делятся на

Вяжущие вещества (известь, гипс и т.д.)

Стены (кирпич, ракушняк, панель)

Материалы для заполнения (искусственные и природные материалы, например гравий)

Кровельный материал (шифер, профнастил, черепица и мягкая черепица)

Герметизация (различные утеплители, пена и т.п.)

Отделочные материалы (керамическая и керамическая плитка, пластиковые и керамогранитные панели)

Шумо и теплоизоляция (различные волокна синтетического производства)

Стройматериалы и их свойства

У всех строительных материалов есть свои свойства, с помощью которых можно определить их назначение.

Звуко и Шумо проницаемость

Устойчивость к химикатам

плотность

Твердость

Пористость

Восприимчивость к влажности

Огнестойкость

Прочность

Выносливость

Вес

Водопоглощение

Выбираем строительные материалы

Качественные материалы являются главным фактором в конечном итоге. Профессионалы советуют придерживаться следующих правил

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