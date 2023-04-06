Киевская кофейня с дизайном от YOD Group попала в берлинское издание

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Мария Иващук
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Киевская кофейня Dot с интерьером от YOD Group попала в книгу Designing Coffee берлинского издательства Gestalten.

Автор книги – Лани Кингстон. Одна из ее книг - Spill the Beans («Секреты зерен») уже стала бестселлером.

В книге Designing Coffee представлены 75 различных примеров дизайна, которые автор нашла в кофейной индустрии по всему миру. В киевской кофейне особенность дизайна заключается в мозаичной пиксельной графике на стене. Также дизайнеры YOD Group с помощью прозрачного фасада визуально интегрировали заведение в уличное пространство.

Кофейню Dot открыли в Киеве в 2021 году рядом с Бессарабским рынком.

В 2021 году об этом заведении уже писали в американском архитектурном издании ArchDaily.

Книга Designing Coffee выйдет 18 апреля, ее цена – 45 евро. Заказать ее можно по ссылке.

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Опубликовано: 06 апреля 2023
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