Миша Алексеенко и Мадлен Франко – художники, которые превратили старую комнату с советским ремонтом, а потом и всю квартиру на Троещине, в галерею "Квартира 14".

Осенью здесь прошла нашумевшая фотовыставка Дарьи Придыбайло-Пащенко – на фото автор позировала обнаженной на фоне троещинских пейзажей. А 5 мая в квартире стартовал проект художников Маргариты Шерстюк и Игоря Канивца "Секрет №7".

Рассказываем, каково это открыть галерею в бабушкиной квартире, напичканной хрусталем, и зачем ехать в арт-пространство на Троещину.