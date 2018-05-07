Миша Алексеенко и Мадлен Франко – художники, которые превратили старую комнату с советским ремонтом, а потом и всю квартиру на Троещине, в галерею "Квартира 14".
Осенью здесь прошла нашумевшая фотовыставка Дарьи Придыбайло-Пащенко – на фото автор позировала обнаженной на фоне троещинских пейзажей. А 5 мая в квартире стартовал проект художников Маргариты Шерстюк и Игоря Канивца "Секрет №7".
Рассказываем, каково это открыть галерею в бабушкиной квартире, напичканной хрусталем, и зачем ехать в арт-пространство на Троещину.
Идея
Миша и Мадлен окончили Национальную академию изобразительного искусства и архитектуры по курсу графика, поэтому всегда знали, что будут связаны с творчеством. Миша с 2013 года занимается современным искусством. Он участник многих выставок и проектов, в том числе в PinchukArtCenter и Мыстецьком Арсенале.
Двухкомнатная квартира в типичной панельной шестнадцатиэтажке на Закревского, 63 принадлежала бабушке Миши. Женщина получила жилье от завода, на котором работала.
"В свое время бабушка отказалась от квартир на Подоле и на Куреневке, потому что это старые районы, и выбрала прогрессивную на тот момент Троещину. Бабушка долгое время внушала, что ее комната – это ее пространство, ее территория, которую нельзя трогать. Хрусталь, например, тоже нельзя трогать, он должен оставаться на своем месте, и не пришло еще время его использовать", – рассказывает Михаил.
В 2009 году бабушка Миши умерла, и жилье досталось ему. В квартире сделали косметический ремонт, а комната бабушки так и осталась нетронутой. Но на фоне событий, связанных с декоммунизацией, Миша и Мадлен увидели эту комнату по-другому:
"Я полгода не жил в этой квартире, был заграницей. Когда вернулся, мы с Мадлен посмотрели на это пространство, увидели, что это очень странно: есть жилая площадь, а одна комната совершенно законсервирована, как будто не декоммунизирована".
Ребята решили возобновить традицию квартирных выставок: приглашать художников, чтобы они использовали бабушкину комнату, а в дальнейшем и всю квартиру:
"Комната – это интенция. Отправная точка, эпиграф, про который можно поразмышлять. Был человек, который жил именно в таких условиях. Этот человек умер, но эти условия продолжаются".
Миша и Мадлен вдохновились биеннале квартирных выставок по всему миру Worldwide Apartment and Studio Biennale. И осенью 2016 года организовали первый проект. Галерею назвали номером той самой квартиры.
Первая выставка
Первый проект "Хрустальная мечта" был посвящен бабушке Миши, ее отношению к хрусталю и своей комнате.
"Человек давно умер. А хрусталь был для меня огромным грузом, я хотел от него избавиться. С другой стороны, эпоха демонстрации хрусталя давно прошла, но сакрально, как привязка к бабушке, он мне дорог. Вся эта борьба закончилась, как только мы его пристроили, и он наконец-то нашел свое предназначение", – рассказывает Миша.
С помощью света художники полностью изменили пространство, создав в комнате мистическую атмосферу. Во время выставки посетители могли пить и есть из того самого хрусталя, который до этого никогда не использовался:
"Мы решили, что, возможно, эта выставка – именно то событие, которого всю жизнь ждала моя бабушка, чтобы использовать хрусталь. Еще мы угощали всех шубой и другими салатами – бабушка просто обиделась бы, если бы их не было".
Миша и Мадлен думали, что событие привлечет только друзей. Но уже на первые выставки приходило по 70 человек. Все они одновременно находились в двухкомнатной квартире.
У "Квартиры 14" стало много постоянных посетители. Некоторые приезжали целыми компаниями – сбрасывались на такси и ехали на Троещину, например, с Борщаговки. Часто тут бывают иностранцы:
"Посетители специально проделывают сюда долгий путь. Он, по сути, также является частью проекта. Зритель, который приезжает с правого берега, уже подготовлен. Он анализирует, готов принимать правила того, что происходит внутри".
Быт
В период между выставками галерея снова превращается в обычную квартиру, где живут Миша и Мадлен. Бабушкиной комнатой ребята по-прежнему не пользуются, там сохранилась ее мебель, ковры и хрусталь. Во время выставок задействуют все пространство: картины развешивают в комнатах, коридоре, на кухне и в туалете.
У ребят не было ни одного конфликта с соседями из-за шума во время выставок, но они стараются контролировать ситуацию, если попадаются громкие гости:
"Когда 50 человек одновременно начинают говорить, это уже громко. А однажды художница Жанна Кадырова проводила у нас экскурсию для посетителей. После окончания один наш сосед сказал, что у него тоже интересно. Забрал зрителей и провел экскурсию у себя в квартире. Показал коллекцию кукол Барби".
Работы по подготовке к выставкам соседям обычно не мешают.
"Намного хуже после открытия. Утром остаются две горы посуды: одна – немытой, вторая – разбитой. И это не из-за того, что гости некультурные, а просто когда происходит определенная экспрессия и много людей находится в одном пространстве, хоть что-то, да разбивается. Но мы на пластик все равно не переходим".
Проекты
За два года в галерее реализовали 8 проектов. После третьей выставки посетители сами начали предлагать идеи. Оказалось, на Троещине живет много литераторов, художников, журналистов.
В работе "Платный цвет" художник Тарас Каменный связал разные цвета с потреблением и оплатой коммунальных услуг. Он создал три картины: с изображением лампы (свет), в желтом цвете, радиатора (тепло) в красном и плиты (огонь) в синем.
Выставка Даниила Галкина "Станция активных помех" была посвящена свободе информации. Ее основным элементом стала глушилка wi-fi и сотовых сигналов, которая работала в радиусе 10 метров.
В рамках проекта "Жилмассив" художница Жанна Кадырова попросила друзей и знакомых прислать фотографии интерьера и экстерьера своих квартир. Сама она также снимала фото разных жилищ по всей Украине. Благодаря этим снимкам Жанна создала кирпичики из полимера и собрала из них композицию, которую разместили в бабушкиной комнате.
Еще одним проектом стала работа Дарьи Придыбайло-Пащенко. Как оказалось, девушка также жила на Троещине, через два дома от "Квартиры 14":
"Самое важное в этом проекте было аудио, где она рассказывала про свой подростковый возраст на Троещине, с чем она тут сталкивалась, ее сложности. Не о гопниках, а о коммуникациях".
В октябре 2017 года Андрей Рачинский и Даниил Ревковский представили в галерее проект "Троя ВК".
"Они ни разу до того не были на Троещине. Я им выслал ключевые точки района, злачные места, клубы, церковь. И с помощью геолокаций они создали образ района, используя фотографии людей из ВКонтакте. Это происходило на фоне запрета соцсети в Украине. Проект разделили на тематические блоки: любовь, дети, животные, интим. Создали карту квартиры. В туалете был отдел селфи".
"Первые проекты мы проводили раз в две недели. Это очень сложно. Потом сделали эксперимент. Провели четвертый проект зимой, когда все замело. Приехало еще больше людей", – рассказывает Миша.
Сейчас в "Квартире 14" можно увидеть работу "Секрет №7" художников Маргариты Шерстюк и Игоря Канивца. Ребята вдохновились статьей "20 секретов, как расширить пространство маленькой комнаты" на одном из сайтов по дизайну. В ней утверждалось, что живопись больших размеров расширяет пространство.
"Бабушка бы офигела, если бы увидела, что мы делали во время монтажа с ее комнатой. Но в результате ей бы все понравилось", – говорит Миша.
Проект состоит из четырех полотен, которые дублируют комнату, но не отражают людей в ней:
"Это как дополнительное пустое пространство. Сначала предполагалось создать иллюзорность. Когда появилась картина, дублирующая советскую комнату, она стала еще жестче. Заходишь туда, и тебе сразу на мозг – четыре ковра, а не два. Еще люстра. В общем, все это утрирует атмосферу", – говорит Игорь.
Планы
В планах у художников есть еще несколько проектов. Например, присмотрели билборд, одна сторона которого не используется. Хотят размещать на нем разные высказывания и вести таким образом прямой диалог с местными жителями.
"Украине нужен большой музей современного искусства. Почему бы не создать его маленький филиал на Троещине? Напротив муниципальной галереи есть заброшенное здание бывшего милицейского участка. Оно само по себе уже выглядит как музей. Это была бы хорошая трансформация".
Миша и Мадлен считают, что киевляне недооценивают Троещину, называя ее районом гопников:
“Все давным-давно поменялось. Раньше это действительно была проблема, и Троещина была не особо приятным районом. Но в 2000-х, когда начал развиваться малый бизнес, многие люди купили здесь квартиры на время. Потом дела пошли хуже, они тут остались, воспитали новое поколение и все устаканилось. И этим ребятам совершенно неинтересно гоповать”. Миша считает, что у района большой потенциал:
“Бруклин в Нью-Йорке был очень опасным районом. Художники все это говно, извините, облагородили. Постепенно туда заходил капитал. Как говорил Пикассо, художники обычно селятся там, где дешевое вино, дешевое жилье и дешевые женщины. Женщины – это уже дорого, но жилье на Троещине все равно дешевле, чем где-либо".
Адрес: ул. Закревского, 63, кв. 14
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Фото: Валерия Ландар, Igor Makedon, Waldemart Klyuzko, Квартира 14