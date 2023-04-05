Минцифры предлагает грант в 10 тысяч евро на развитие собственного дела: кто может принять участие

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Валерия Гуржий
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Министерство цифровой трансформации Украины объявило о запуске гранта в размере 10 тысяч евро на развитие собственного дела.

Об этом сообщает КОВА.

В грантовой программе могут зарегистрироваться предприниматели, имеющие бизнес в пищевой сфере и работающие в области, пострадавшей из-за боевых действий, а именно:

  • Киевской;
  • Черниговской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Николаевской;
  • Запорожский;
  • Донецкий;
  • Луганской;
  • Одесской;
  • Днепропетровской;
  • Полтавской;
  • Кировоградской.
Среди всех участников выберут 10 победителей.Заполнить форму регистрации на участие в программе необходимо до 9 апреля 2023 до 23:59 включительно. Ознакомиться с требованиями и подать заявку можно по ссылке. Оглашение результатов конкурсного отбора ожидается до конца мая 2023 года.

Ранее мы писали, что по программе «Работа» в этом году планируют выдать более 7000 микрогрантов для развития бизнеса.

Фото: Glenn Carstens-Peters\Unsplash

Опубликовано: 05 апреля 2023
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