Минцифры предлагает грант в 10 тысяч евро на развитие собственного дела: кто может принять участие

Министерство цифровой трансформации Украины объявило о запуске гранта в размере 10 тысяч евро на развитие собственного дела.

Об этом сообщает КОВА.

В грантовой программе могут зарегистрироваться предприниматели, имеющие бизнес в пищевой сфере и работающие в области, пострадавшей из-за боевых действий, а именно:

Киевской;

Черниговской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Николаевской;

Запорожский;

Донецкий;

Луганской;

Одесской;

Днепропетровской;

Полтавской;

Кировоградской.

Среди всех участников выберут 10 победителей.Заполнить форму регистрации на участие в программе необходимо до 9 апреля 2023 до 23:59 включительно. Ознакомиться с требованиями и подать заявку можно по

ссылке

. Оглашение результатов конкурсного отбора ожидается до конца мая 2023 года.

Ранее мы писали, что по программе «Работа» в этом году планируют выдать более 7000 микрогрантов для развития бизнеса.

Фото: Glenn Carstens-Peters\Unsplash