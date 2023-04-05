Минцифры предлагает грант в 10 тысяч евро на развитие собственного дела: кто может принять участие

Министерство цифровой трансформации Украины объявило о запуске гранта в размере 10 тысяч евро на развитие собственного дела.
Об этом сообщает КОВА.
В грантовой программе могут зарегистрироваться предприниматели, имеющие бизнес в пищевой сфере и работающие в области, пострадавшей из-за боевых действий, а именно:
Среди всех участников выберут 10 победителей.Заполнить форму регистрации на участие в программе необходимо до 9 апреля 2023 до 23:59 включительно. Ознакомиться с требованиями и подать заявку можно по ссылке. Оглашение результатов конкурсного отбора ожидается до конца мая 2023 года.
- Киевской;
- Черниговской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Николаевской;
- Запорожский;
- Донецкий;
- Луганской;
- Одесской;
- Днепропетровской;
- Полтавской;
- Кировоградской.
Ранее мы писали, что по программе «Работа» в этом году планируют выдать более 7000 микрогрантов для развития бизнеса.
Фото: Glenn Carstens-Peters\Unsplash