Украинское приложение Headway стало приложением дня в США

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Ирина Маймур
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Образовательное приложение Headway, созданное украинцами, стало приложением дня в США. Об этом сообщает пресс-служба разработчиков.

Headway 4 раза подряд находился на главном экране App Store. Пользователи в США первыми видели лого и название приложения 19, 24, 31 января и 30 марта.

Headway – это образовательное приложение, которое помогает людям со всего мира учиться с помощью коротких и лаконичных форм контента.

В приложении собраны 15-минутные текстовые и аудио-нонфикшн-бестселлеры, ежедневные инсайты, геймифицированные челленджи. Headway запустили в январе 2019 года. Его скачали уже более 18 млн пользователей из более 140 стран.

Ранее мы писали, что киевлянин создал приложение «Є?». Оно позволяет узнать наличие света без привязки к графикам.

Фото: пресс-служба Headway

Опубликовано: 06 апреля 2023
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