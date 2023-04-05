Укрпочта запустила автоматизированную линию сортировки посылок

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Ирина Маймур
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Укрпочта запустила первую роботизированную линию для сортировки посылок.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Благодаря такой модернизации Укрпочте удалось увеличить скорость обработки мелких посылок с 400 шт/час до 8000.

Смилянский отметил, что только одна полоса может сортировать 150 тысяч посылок в сутки – это в 8 раз больше, чем работники обрабатывали раньше вручную.

Также он добавил, что теперь улучшится не только скорость, но и точность сортировки.

В этом году планируется установить еще не менее 4-5 новых линий. В планах первой половины 2024 года — полностью перейти на автоматизированный режим сортировки по всей стране.

Фото: Игорь Смилянский

Ранее мы писали, что к годовщине победы на конкурсе «Евровидение» «Укрпочта» выпускает марку, посвященную группе Kalush Orchestra.

Опубликовано: 05 апреля 2023
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