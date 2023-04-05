Укрпочта запустила автоматизированную линию сортировки посылок

Укрпочта запустила первую роботизированную линию для сортировки посылок.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Благодаря такой модернизации Укрпочте удалось увеличить скорость обработки мелких посылок с 400 шт/час до 8000.

Смилянский отметил, что только одна полоса может сортировать 150 тысяч посылок в сутки – это в 8 раз больше, чем работники обрабатывали раньше вручную.

Также он добавил, что теперь улучшится не только скорость, но и точность сортировки.

В этом году планируется установить еще не менее 4-5 новых линий. В планах первой половины 2024 года — полностью перейти на автоматизированный режим сортировки по всей стране.

Фото: Игорь Смилянский

Ранее мы писали, что к годовщине победы на конкурсе «Евровидение» «Укрпочта» выпускает марку, посвященную группе Kalush Orchestra.