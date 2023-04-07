Uklon запустят в двух странах

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Мария Иващук
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Украинский сервис вызова такси Uklon в ближайшее время планирует приступить к работе в двух странах. Об этом рассказал в интервью LIGA.net операционный директор и соучредитель компании Сергей Смусь.

«Сначала в планах зайти в две страны, которые пока не буду называть, с перерывом в три-четыре месяца. Еще в одну будем заходить с партнером», – отметил он.

Сервис может заработать за границей уже в апреле.

В декабре 2021 года Uklon вышел на рынок Молдовы, однако уже в марте 2022 года работа сервиса была приостановлена из-за начала полномасштабного вторжения в Украину и проблем с партнером.

Опубликовано: 07 апреля 2023
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