Uklon запустят в двух странах

Украинский сервис вызова такси Uklon в ближайшее время планирует приступить к работе в двух странах. Об этом рассказал в интервью LIGA.net операционный директор и соучредитель компании Сергей Смусь.

«Сначала в планах зайти в две страны, которые пока не буду называть, с перерывом в три-четыре месяца. Еще в одну будем заходить с партнером», – отметил он.

Сервис может заработать за границей уже в апреле.

В декабре 2021 года Uklon вышел на рынок Молдовы, однако уже в марте 2022 года работа сервиса была приостановлена из-за начала полномасштабного вторжения в Украину и проблем с партнером.