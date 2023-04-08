Closer проведет фестиваль Strichka впервые с 2021 года

20 и 21 мая в клубе Closer анонсировано проведение фестиваля Strichka, который не проводился уже несколько лет.

Об этом пишет Strichka Festival в Facebook .

В течение двух дней фестиваля на фабрике будет задействовано большинство ее частей, которые объединятся в единую сеть музыкальных и художественных площадок и зон отдыха.

Будет семь локаций для выступлений, около полусотни артистов, в том числе несколько иностранных гостей, нестандартные световые решения, внимание к деталям и качеству звука, современные декорации на основе традиционных мотивов, фудкорт и несколько супер-концертов во Дворе.

Где: ул. Нижнеюрковская, 31, клуб Closer.

Когда: 20 и 21 мая.

Цены: от 1350 грн. Купить их можно по ссылке .

Фестиваль Strichka считается одним из главных танцевальных событий электронной сцены Киева.

Ранее мы писали , что последний раз фестиваль проводился в сентябре 2021 года.