Смотрите список лучших фильмов 21 века по версии The Hollywood Reporter

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Мария Иващук
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Критики американского издания Hollywood Reporter выбрали 50 лучших фильмов 21 века (по состоянию на сейчас).

«В течение нескольких месяцев, нескольких встреч в Zoom и бесчисленных электронных писем шесть кинокритиков THR собрались вместе, чтобы определить и оценить то, что они считают лучшими фильмами с 2000 года», – говорится в сообщении издания.

В список 50 лучших вошли ленты, уже прошедшие «испытание временем». В список не включали фильмы 2022 года, также здесь нет работ ряда культовых режиссеров, например, Клинта Иствуда, Стивена Спилберга, Мартина Скорсезе, Спайка Ли, Квентина Тарантино и других художников.

«В некоторых случаях - Скорсезе, Спайк, Годар - мы решили, что их лучшие работы были созданы до 21 века», - отметили кинокритики.

Вот первые 10 лучших фильмов из списка:

  1. “Один и два” Эдвард Янг

  2. «Внутри Льюина Дэвиса» Джоэл и Итан Коэны
  3. «Фермеры и я» Аньес Варда
  4. «Зодиак» Дэвид Финчер
  5. “Малголленд Драйв” Дэвид Линч
  6. «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки
  7. «Горбатая гора» Энг Ли
  8. «Любовное настроение» Вонг Карвай
  9. «Четыре месяца, три недели и два дня» Кристиан Мунджиу
  10. «Ловушка» Джордан Пил


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Опубликовано: 10 апреля 2023
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