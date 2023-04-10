Украинское кино на Netflix: 8 самых интересных фильмов

На стриминговом сервисе Netflix все больше появляется украинский контент. Мы собрали самые интересные украинские фильмы, которые уже сейчас доступны к просмотру онлайн.

Дикое поле

Режиссер : Ярослав Лодыгин

В ролях : Олег Москаленко, Владимир Ямненко, Алексей Горбунов, Руслана Хазипова, Евгения Муц

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”Дикое поле” – это дебютная режиссерская работа Ярослава Лодыгина и экранизация известного романа Сергея Жадана “Ворошиловград”. Главный герой – Герман, вынужденный вернуться в родной городок на Донбассе. Старший брат Германа исчез, и теперь герою предстоит сохранить семейный бизнес – старую бензоколонку, на которую уже положили глаз местные бандиты.

Носорог

Режиссер : Олег Сенцов

В ролях : Сергей Филимонов, Евгений Черников, Евгений Григорьев, Алина Зевакова, Мария Штофа

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Действие картины разворачивается в 1990-е – во времена, когда на улицах царил беспредел. Склонный к насилию бандит по прозвищу Носорог все глубже погружается в безжалостный мир криминала и становится на кровавый путь, что приводит к неожиданным последствиям.

Зима в огне: Борьба Украины за свободу

Режиссер : Евгений Афинеевский

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Документальный фильм «Зима в огне» рассказывает о 93 днях Революции Достоинства. Картна наполнена кадрамы начала зарождения протестующего движения, того, как оно переросло в настоящую борьбу за ценности украинского народа, а также интервью с протестующими, записи с места событий. Фильм был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм».

Снайпер. Белый ворон

Режиссер : Марьян Бушан

В ролях : Павел Алдошин, Марина Кошкина, Роман Семисал, Андрей Мостренко, Олег Драч, Роман Ясиновский

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Николай был экопоселенцем на Донбассе, пока война не изменила его жизнь. Он становится добровольцем, чтобы восстановить справедливость и отомстить за смерть своей жены. Для этого ему нужно найти и устранить вражеского снайпера.

Мои мысли тихие

Режиссер : Антонио Лукич

В ролях : Андрей Лидаговский, Ирма Витовская-Ванца

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«Мои мысли тихие» – дебют режиссера Антонио Лукича в полном метре. Трагикомедия о непростых отношениях сына с матерью получила Приз зрительских симпатий в национальном конкурсе Одесского международного кинофестиваля и получила Национальную кинопремию «Золота дзиґа» в категории «Лучший фильм». По сюжету молодой звукорежиссер Вадим отправляется в Карпаты записать голоса местных животных. Для него это шанс получить работу и переехать в Канаду. Но вместе с Вадимом на задание отправляется и его мама.

Захар Беркут

Режиссер : Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн

В ролях : Роберт Патрик, Томми Фленаган, Рокки Майерс, Поппи Дрейтон

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Экранизация одноименной исторической повести Ивана Франко создана в копродукции Украины и США. Действие разворачивается в 1241 году, когда к Карпатским горам подошла Монгольская орда. Группа местных охотников разрабатывает план, как остановить захватчиков и защитить свое поселение в Карпатах.

Преданная

Режиссер : Кристина Сиволап

В ролях : Марианна Янушевич, Алеся Романова, Роман Луцкий

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]События экранизации романа «Феликс Австрия» Софии Андрухович происходят на рубеже XIX и XX веков. В результате пожара доктор Ангер потерял жену, но смог спасти свою дочь и дочь прислуги. Года спустя две женщины пытаются выяснить, кто они друг другу – сестры, подруги или хозяйка и служанка?

Поводырь

Режиссер : Олесь Санин

В ролях : Антон-Святослав Грин, Станислав Боклан, Джефф Баррелл, Александр Кобзарь, Сусанна Джамаладинова (Джамала)

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По сюжету исторической драмы, сын американского инженера убегает от спецслужб, убивших его отца. Мальчика спасает слепой кобзарь, вместе с которым они отправляются в путешествие по Украине в годы коллективизации и Голодомора.