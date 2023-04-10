«ДахаБраха» сыграют благотворительный концерт в Октябрськом дворце в Киеве

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Ирина Маймур
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В июне этно-группа «ДахаБраха» отправляется в благотворительный тур по украинским городам. В его рамках музыканты выступят в Октябрськом дворце в Киеве.

Столичный концерт состоится 9 июня, сообщает группа на своей фейсбук-странице.

Кроме Киева, в рамках тура «Дахабраха» выйдут на сцену в Хмельницком и Виннице. Именно в этих городах группа планировала концерты в феврале 2022 года и не сыграла их из-за полномасштабного вторжения россии в Украину. Также в рамках благотворительного тура музыканты посетят Львов.

Все вырученные с выступлений средства музыканты передадут в фонд «Повернись живим».

Продажа билетов начнется 12 апреля. Купить их можно будет по ссылке.

Ранее мы писали, что «Дахабраха» присоединились к международному благотворительному телемарафону-концерту Save Ukraine — #StopWar, чтобы собрать средства для гуманитарных инициатив в Украине.

Фото: «ДахаБраха»

Опубликовано: 10 апреля 2023
ДахаБраха Музика Київ
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