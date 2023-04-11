Гражданские самолеты над Украиной могут не летать до 2029 года – прогноз Eurocontrol

Над Украиной небо для гражданской авиации может быть закрыто до 2029 года. Также ограничения будут действовать для воздушного пространства Молдовы, Белоруссии и России.

Об этом говорится в весеннем отчете Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol).

«Никакого возвращения к »нормальным« маршрутам (к закрытию воздушного пространства Украины и России) до конца семилетнего горизонта не ожидается», - говорится в прогнозе.

Среди причин, влияющих на прогноз восстановления авиаотрасли, кроме запрета на полеты, также выделяют общее ухудшение экономической ситуации. В частности, на авиатрафик влияет энергетический кризис.

В Eurocontrol также ожидают, что авиатрафик стран ЕС вернется к показателям 2019 только к 2025 году. Ранее аналитики прогнозировали, что это произойдет уже в этом году.

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