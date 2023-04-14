В Киеве впервые покажут произведения Марии Примаченко из цикла «Людям на радость»

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Ирина Маймур
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В Национальном музее украинского народного декоративного искусства в Киеве впервые представили выставку работ Марии Примаченко из цикла «Людям на радость».

Экспозиция состоит из 22 картин художницы, сообщили на фейсбук-странице музея.

Именно за эти произведения Примаченко получила звание лауреата Государственной премии имени Тараса Шевченко.

На выставке можно будет увидеть 22 произведения из музейной коллекции, в частности — «Слава Украины» (1965 г.), «Домашние маки» (1965 г.), «Гости у льва» (1963 г.), «Медведи на пасеке» ( 1965 г.), «Калиновые берега» (1966 г.) и другие.

В общей сложности Мария Примаченко оставила большое художественное наследие — более 2000 произведений.

Выставка продлится до 31 мая.

Национальный музей украинского народного декоративного искусства работает с 10:00 до 17:00 со среды по воскресенье (понедельник, вторник — выходные) по адресу: улица Лаврская, 9.

Ранее мы писали, что до 17 марта 2024 года в Музее Боде в Берлине продлится выставка «Вне времени. Современное украинское искусство во время войны».

Фото: Национальный музей украинского народного декоративного искусства

Опубликовано: 14 апреля 2023
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