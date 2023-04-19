«Укрзализныця» начала опрос о необходимости Wi-Fi в «Интерсити+»

«Укрзализныця» начала опрос о необходимости Wi-Fi в поездах «Интерсити+».

Результаты помогут «проложить путь к Wi-Fi в вагонах».

Пассажиров спрашивают, нужен ли им вообще Wi-Fi в поезде и как они обычно проводят время в путешествии (работают, спят, читают, смотрят фильмы, играют в игры и т.д.).

Также у пассажиров спрашивают, сколько они готовы заплатить за доступ к закрытой сети высокоскоростного интернета в поезде (варианты колеблются от 30 до 100 гривен). Можно также указать свои пожелания и в открытой форме.

Принять участие в опросе можно по ссылке.

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Фото: «Укрзализныця»