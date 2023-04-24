В «Дії» заработает программа «єВідновлення»: когда можно будет получить деньги на ремонт разрушенного жилья

В «Дії» начинается тестирование программы «єВідновлення», с помощью которой можна будет получить деньги на ремонт разрушенного жилья.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Ожидается, что сервис заработает уже с 10 мая. Полученные средства можно будет потратить на строительные материалы или оплату услуг подрядчика.

Сумму компенсаций будет определять специальная комиссия, а денежные средства будут зачисляться людям на специальный счет в банке.

Приоритетом в компенсации будут участники боевых действий, семьи погибших военнослужащих, мобилизованные в армию украинцы, многодетные семьи и люди с инвалидностью.

Ранее мы писали , что Верховная Рада Украины поддержала закон №7198 о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядке компенсации за него от государства.

Фото: “Дія”