В «Дії» заработает программа «єВідновлення»: когда можно будет получить деньги на ремонт разрушенного жилья

В «Дії» начинается тестирование программы «єВідновлення», с помощью которой можна будет получить деньги на ремонт разрушенного жилья.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Ожидается, что сервис заработает уже с 10 мая. Полученные средства можно будет потратить на строительные материалы или оплату услуг подрядчика.
Сумму компенсаций будет определять специальная комиссия, а денежные средства будут зачисляться людям на специальный счет в банке.
Приоритетом в компенсации будут участники боевых действий, семьи погибших военнослужащих, мобилизованные в армию украинцы, многодетные семьи и люди с инвалидностью.
Ранее мы писали, что Верховная Рада Украины поддержала закон №7198 о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядке компенсации за него от государства.
Фото: “Дія”