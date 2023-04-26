В Ирпене планируют построить самый большой на Киевщине технопарк

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Мария Иващук
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Городской совет Ирпеня ищет партнеров для строительства крупнейшего технопарка Киевской области. Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин, пишет «Голос Америки».

Под проект выделят 350 гектаров земли государственного значения между Ирпенем и селом Михайловка-Рубежовка.

На территории технопарка, кроме производственных мощностей, планируют построить офисный центр, магазины, площадку для вертолетов и жилье для тех, кто там будет работать.

В настоящее время идет поиск партнеров. Городу уже удалось привлечь 14 европейских компаний и украинскую Ecosoft.

Бизнес должен быть зарегистрирован и платить налоги в Ирпене.

«Компании готовы заходить и строить именно в Ирпене свои производственные мощности, а для города это очень важно - потому что это рабочие места и налоги», - отмечает Маркушин.

Ранее мы писали, что в Буче будет построен инновационный технопарк с IT- и медицинским кластерами.

Фото иллюстративное: itvua.tv

Опубликовано: 26 апреля 2023
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