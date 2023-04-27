«Мавка. Лесная песня» устанавливает рекорды проката в Европе

Мультфильм «Мавка. Лесная песня» украинского производства собрал за четыре дня проката в Италии и Нидерландах почти 350 тысяч евро, сообщает Госкино.

После первого уик-энда проката в Италии кассовые сборы составили €226 247.



«Мавка. Лесная песня» также стала лучшим семейным фильмом в кинопрокате в Нидерландах, обойдя англо-германский мультфильм «Изумительный Морис» и локальный мультфильм Leeuwin.

По результатам первого уик-энда, кассовые сборы ленты составили €122 342.