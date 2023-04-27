«Мавка. Лесная песня» устанавливает рекорды проката в Европе

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Мария Иващук
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Мультфильм «Мавка. Лесная песня» украинского производства собрал за четыре дня проката в Италии и Нидерландах почти 350 тысяч евро, сообщает Госкино.

После первого уик-энда проката в Италии кассовые сборы составили €226 247.


«Мавка. Лесная песня» также стала лучшим семейным фильмом в кинопрокате в Нидерландах, обойдя англо-германский мультфильм «Изумительный Морис» и локальный мультфильм Leeuwin.

По результатам первого уик-энда, кассовые сборы ленты составили €122 342.

Раньше мы писали, что «Мавка. Лесная песня» стал самым кассовым анимационным проектом в истории украинского кинопроката.

Опубликовано: 27 апреля 2023
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