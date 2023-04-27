«Черное зеркало» возвращается на Netflix в июне: смотрите тизер

Шестой сезон сериала «Черное зеркало» дебютирует на Netflix уже в июне 2023 года. В сети появился официальный тизер.

В сериале сыграют Аарон Пол, Сальма Хайек, Кейт Мара, Бен Барнс.



Хотя эпизоды «Черного зеркала» всегда были отдельными частями, шоуранер Чарли Брукер намекнул, что 6 сезон следует новой модели. Tudum отмечает, что «шестой сезон «Черного зеркала» является самым непредсказуемым, неклассифицированным и неожиданным».

Сериал Черное зеркало дебютировал на британском канале Channel 4 в 2011 году, где транслировали первые два сезона, прежде чем Netflix получил права на него. Предыдущий сезон был выпущен в 2019 году.