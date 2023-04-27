В Буче выпустят на маршруты немецкие автобусы

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Мария Иващук
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В Буче в мае выпустят на маршруты автобусы, подаренные муниципалитетами немецких городов Дрезден и Бергиш Гладбах, сообщает городской голова Анатолий Федорук.

Бучанская община получила собственного перевозчика. Лицензию на пассажирские перевозки теперь имеет коммунальное предприятие «Бучатранссервис», которое выпускает подаренный транспорт на маршруты. Этот проект готовился с осени 2022 года.

«Вскоре жители общины смогут оценить новое качество перевозки. Верю, это только начало будущей разветвленной системы коммунального транспорта Бучи», — отметил Федорук.

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Опубликовано: 27 апреля 2023
Буча
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