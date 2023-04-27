В Малой Опере пройдет благотворительный художественный фестиваль «На часі»: что там будет

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Ирина Маймур
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6 мая в Малой Опере в Киеве состоится восьмой благотворительный художественный фестиваль «На часі».

Мероприятие пройдет в день памяти Георгия Победоносца.

«С этого образа началась наша история. Он также является покровителем воинов и всех, кто оказался в зоне боевых действий, то есть нас всех», — отмечают организаторы.

Гостей фестиваля будут ждать три сцены, фудмаркет, фэшн- и артмаркет, показы артхаусных лент, выставки художников, тату- и пирсинг-корнер, а также несколько новых элементов.

На мероприятии выступят Lama, Плерома, sexnesc, Sobakka, Soul delusion, Berliner Doner, Крыса и Солнечные Котики, JORDEE, Tymur B, Seba Korecky (Vertuha), Sommer, Moonevea, AudioVova, Yung Berkut, Pol.ka и много других.

Билеты на фестиваль можно купить по ссылке.

Ранее мы писали, что в начале лета в Киеве на территории Ледового стадиона пройдет фестиваль под названием «Стадион культуры».

Фото: «На часі»

Опубликовано: 27 апреля 2023
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