Спиноф «Бриджертонов» и шпионская комедия со Шварцнеггером: 10 сериалов мая

Последний месяц мая будет щедр на новинки. Стриминговые платформы подготовили для нас несколько историй с постапокалиптическим будущим Земли, а еще спиноф «Бриджертонов», первую телевизионную роль Арнольда Шварцнеггера и документальный сериал о «Клеопатре», который уже успел вызвать шквал эмоций.

Детальнее – в ежемесячной подборке сериалов от БЖ.

Сантехники Белого дома

Дата выхода: 1 мая

В ролях : Вуди Харрельсон, Донал Глисон, Лина Хиди, Джастин Теру

1 сезон

Его ждали еще в марте, и наконец этот мини-сериал выходит в первый день мая. История рассказывает о так называемых «сантехниках Белого дома». Так называют оперативников, задача которых искать источники утечки важной информации про национальную безопасность.

Маленький огонек

Дата выхода : 1 мая

В ролях : Бел Паули, Билли Булле, Джо Коул, Лив Шрайбер

1 сезон

Биографический мини-сериал посвящен Мип Гиз, которая в 1940 годах скрывала еврейскую девочку Анну Франк в оккупированных Нидерландах. После ареста Анны именно Гиз нашла дневник девочки, впоследствии ставший известным на весь мир.

Королева Шарлотта: история Бриджертонов

Дата выхода : 4 мая

В ролях : Индия Амартейфио, Кори Милкрист, Мишель Фэйрли, Арсем Томас

1 сезон

Впервые костюмированную драму «Бриджертоны» зрители увидели в 2020 году, и она сразу завоевала их любовь. Тайны, сплетни, романы и заговоры при дворе возвращаются в спиннофе «Королева Шарлотта: история Бриджертонов».

В новом сериале мы узнаем о юности будущей королевы Шотландии и ее отношениях с королем Георгом.

Бункер

Дата выхода : 5 мая

В ролях : Дэвид Ойелоуо, Рашида Джонс, Ребекка Фергюсон, Харриет Уолтер, Йен Глен.

1 сезон

«Бункер» перенесет нас в будущее, но очень мрачное и угрожающее. Мир опустошен и разрушен, а выжившие не смеют даже носа показать из подземелья, которое стало им домом. Здесь, в гигантском бункере на несколько сотен этажей под землей, люди соблюдают строгие правила и иерархию, чтобы выжить.

Королева Клеопатра

Дата выхода : 10 мая

В ролях : Джада Пинкетт Смит, Адель Джеймс, Крэйг Расселл

1 сезон

Не успел документально-художественный сериал о знаменитой царице выйти в свет, как уже попал в скандал. Авторов обвинили в искажении достоверности, поскольку правительница Египта не была темнокожей, как она изображена в сериале, – она имела греко-македонское происхождение.

Тем не менее, уже 10 мая мы увидим рассказ от Netflix о последней царице Египта и ее непростой жизни, любви, борьбе и наследии.

Рыцарь в черном

Дата выхода : 12 мая

В ролях : Син-хон Сон, Эй-сун Ким, Эссом

1 сезон

Южнокорейский постапокалиптический сериал «Рыцарь в черном» имеет все шансы повторить успех уже легендарной «Игры в кальмара». История, основанная на веб-мультфильме Delivery Knight, происходит в относительно скором будущем, в 2071 году.

Уровень загрязнения воздуха на Земле достиг критической отметки и население сократилось до 1%. Сверхважная миссия возложена на работников доставки, которые поставляют людям искусственный кислород.

Великая

Дата выхода : 12 мая

В ролях : Эль Фаннинг, Николас Холт, Фиби Фокс, Адам Годли

3 сезон

Псевдоисторическая сатирическая комедия о Екатерине II возвращается с третьим сезоном. В предыдущем сезоне героиня заняла трон и начала свою политическую деятельность, а также противостояние с Емельяном Пугочевым.

В последних сериях зрители узнали о беременности Екатерины, а значит, в третьем сезоне нас ждет история об императрице в роли мамы.

Фубар

Дата выхода : 23 мая

В ролях : Арнольд Шварценеггер, Моника Барбаро, Адам Палли

1 сезон

Бывший губернатор Калифорнии и легендарный актер Арнольд Шварцнеггер возвращается на экраны в роли агента ЦРУ в шпионском комедийном сериале «Фубар».

Герой собирался уже на пенсию, но меняет планы, когда узнает, что его дочь тайно работает на разведку при правительстве США. Кстати, это первая телевизионная роль для Шварцнеггера.

Американец китайского происхождения

Дата выхода : 24 мая

В ролях : Мишель Йео, Кэ Хюи Куан, Бен Вонг, Йо Янн Ян, Ын Чинь Хань, Стефани Сюй

1 сезон

Герой фантастического сериала, основанного на графическом романе Джина Люэна Янга – обычный подросток, пытающийся выжить в старшей школе. Но с появлением в классе новой ученицы парню придется бороться не только со школьными неурядицами. Он окажется в водовороте междоусобных войн мифических китайских богов.

Платонический

Дата выхода: 24 мая

В ролях : Роуз Бирн, Сет Роген, Эмбрит Миллхаус, Тоши Калдерон

1 сезон

В центре сюжета комедийного сериала – отношения когда-то лучших друзей, возобновляющих общение после продолжительной разлуки. У каждого из них своя жизнь, но в них находится достаточно места друг для друга и множества комических ситуаций, в которые они попадают, дестабилизируя свою обыденность.