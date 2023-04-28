Украинцам советуют не избавляться от генераторов: следующая зима также может быть сложной

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Мария Иващук
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Из-за разрушенных объектов энергетической инфраструктуры и возможных ракетных обстрелов россиян следующая зима также может быть сложной для украинцев. Об этом сказал эксперт по энергетическим вопросам Алексей Рябчин в эфире телемарафона.

Эксперт говорит, что некоторые разрушенные объекты восстанавливают и они работают на половину мощности, но некоторые вообще не подлежат восстановлению.

“В отопительный сезон мы войдем подготовленными. Но, честно говоря, очень сложная будет зима. Ибо резерв мощности был разрушен. Сейчас идет процесс восстановления и подготовки к следующей зиме”, – прокомментировал он.

Также украинцам советуют не избавляться от генераторов, аккумуляторов и батарей, несмотря на то, что ракет будет меньше.

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Опубликовано: 28 апреля 2023
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