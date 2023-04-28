Смотрите фильм об украинской электронной сцене во время войны от Resident Advisor

Британское издание Resident Advisor выпустило фильм Ukraine: Nightlife in Resistence об украинской электронной сцене после полномасштабного вторжения.
Режиссер фильма – Максим Наконечный («Видение бабочки»). Консультировала команду Екатерина Горностай (режиссер фильма «Стоп-Земля»).
В ленте показаны шесть историй разных деятелей индустрии из разных уголков страны.
«Когда 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, успешная электронная сцена внезапно изменилась. Продюсеры, диджеи, владельцы клубов, персонал, промоутеры и кураторы стали военными, волонтерами и беженцами. Танцевальные площадки страны внезапно перепрофилировали на медицинские учебные заведения и боеприпасные заводы, координационные штабы и волонтерские центры», – говорится в описании фильма.
Создатели фильма призывают поддержать пострадавшие музыкальные сообщества и сделать пожертвования таким благотворительным организациям: Обійми и Musician Defend Ukraine.
Напомним, что команда киевского рейва " Схема " анонсировала запуск сезона дневных вечеринок Daytime.