Смотрите фильм об украинской электронной сцене во время войны от Resident Advisor

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Мария Иващук
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Британское издание Resident Advisor выпустило фильм Ukraine: Nightlife in Resistence об украинской электронной сцене после полномасштабного вторжения.

Режиссер фильма – Максим Наконечный («Видение бабочки»). Консультировала команду Екатерина Горностай (режиссер фильма «Стоп-Земля»).

В ленте показаны шесть историй разных деятелей индустрии из разных уголков страны.

«Когда 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, успешная электронная сцена внезапно изменилась. Продюсеры, диджеи, владельцы клубов, персонал, промоутеры и кураторы стали военными, волонтерами и беженцами. Танцевальные площадки страны внезапно перепрофилировали на медицинские учебные заведения и боеприпасные заводы, координационные штабы и волонтерские центры», – говорится в описании фильма.

Создатели фильма призывают поддержать пострадавшие музыкальные сообщества и сделать пожертвования таким благотворительным организациям: Обійми и Musician Defend Ukraine.

Напомним, что команда киевского рейва " Схема " анонсировала запуск сезона дневных вечеринок Daytime.

Опубликовано: 28 апреля 2023
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