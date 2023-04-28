Новая почта в июне открывает два отделения в Чехии

«Новая почта» планирует открыть первое отделение в Чехии уже в июне. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» совладелец «Новой почты» Вячеслав Климов.

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«Мы планируем, что точно откроемся в Праге. Сначала там будет одно отделение, но через несколько недель откроется и второе. Следующей страной, скорее всего, будет Германия», – сказал он.

В Чехии компания открывает отделение самостоятельно, а в Германии – через построение сети с партнерами-франчайзи, что позволит ускорить темпы развития, отмечает Климов. Эту модель «Новая почта» протестировала уже в Польше .

Фото: Новая почта