5 мест в Киеве, где можно научиться кататься на скейте

Весна – официальное начало сезона скейтбордистов, поэтому рассказываем о том, где научиться кататься в Киеве. И, возможно, стать самым крутым.
Одна из самых известных украинских спортивных школ, которая уже более десяти лет обучает детей и взрослых экстремальным видам спорта, среди прочего – скейтбордингу.
Большинство тренеров, которые здесь преподают – призеры и чемпионы украинских и международных соревнований. Среди них, например, гуру столичного экстрима, основатель первого киевского роллер-клуба Марко Пустовит.
Направления: скейт-слалом, трюковой скейтбординг, флэт-трюки, катание в скейт-парке.
Для кого: обучают взрослых и детей от 3-х лет. Основой занятий является доступность и постепенность (от простого к сложному). В процессе обучения используют видеосъемку и видеоанализ.
Цены: индивидуальные занятия, 1 час – 450 грн, Split-занятие (2 человека) – 650 грн, разовое занятие в группе – 350 грн, подарочный сертификат – от 500 грн.
Адреса: Аллея Здоровья на НСК «Олимпийский», Аллея Здоровья в Парке «Муромец».
Скейт-школа в Киеве от Ассоциации скейтбординга, которая существует с 2015 года.
Всем начинающим здесь обещают теоретические и практические (групповые и индивидуальные) занятия по методике, разработанной профессиональными скейтбордистами.
Кроме школы в Киеве, активно открываются клубы в других городах, а также за рубежом (например, в испанской Валенсии). Участники ассоциации регулярно собирают деньги на оружие украинским военным, некоторые из них служат в рядах ВСУ.
29 апреля официально открыли скейт-сезон в Central Skatepark в Борисполе.
Цены: одно занятие (ориентировочно – 1 час 20 минут) – 600 грн.
Контакты: 063-276-21-42 (день выбирается по договоренности), можно писать в директ Instagram.
Адреса: в хорошую погоду – Урбан-парк на ВДНГ (Академика Глушкова, 1), в плохую – крытая площадка Born (Елены Телиги, 4).
Школа, магазин, клуб и одновременно – единственная крытая площадка в Киеве, которая находится в небольшом подвальном помещении площадью 50 квадратных метров на улице Елены Телиги.
Уютное место с раздевалкой, фудкортом и всеми удобствами. На площадке одновременно может поместиться 10-15 человек, никаких ограничений по возрасту нет, но если прийти на локацию в час пик, нужно будет немного потесниться. Желательно записываться заранее.
Идеальное место для начинающих – рампа когда-то была небольших размеров, теперь ее расширили, поэтому есть где развернуться.
Адрес: Елены Телиги, 4
Цены: обучение проходит трижды в неделю (понедельник, пятница, воскресенье), можно арендовать как скейт, так и весь скейт-парк. Индивидуальная тренировка – 500 грн, тренировка на двоих – 800 грн, групповые тренировки – 350 грн. Для записи нужно писать в директ.
Клуб, предлагающий качественное обучение, а также прокат и продажу оборудования.
Профессиональные и опытные педагоги клуба ставят «с нуля» на скейты (стритсерф), лонгборды, репстики (двухколесный скейт) на киевских спотах и роллердромах.
Помогают подобрать орудие, утверждают, что «поставят на стритборд даже отчаявшихся».
Адреса занятий: Луговая, 12, ТРЦ «Караван», Роллердром «Турбо» и другие локации.
Цены: занятие start up для начинающих – 200 грн, прокат в час – 100 грн, для членов клуба – скидка 10%.
Контакты: бронировать время и локацию необходимо по номеру в viber – 093-767-10-04.
Как утверждает основатель школы, «скейтер» с более чем тридцатилетним стажем Тарас Павец, это первая в Украине скейт-школа.
Главный месседж: «готовы тренировать людей всех возрастов и уровня». Своеобразное портфолио основателя-мастера и уровень его умений можно оценить на видео:
Адреса: ранее занятия проходили на НСК «Олимпийский», в этом сезоне проходят на Почтовой площади, недалеко от Речного вокзала, и в Урбан-парке на ВДНГ.
Цены: стоимость одного занятия – 600 грн., месячный абонемент на 6 занятий – 2500 грн. Занятия индивидуальные, проводятся под запись.
Фото: соцсети клубов