Фильм «Люксембург, Люксембург» третью неделю лидирует в украинском прокате

Фильм «Люксембург, Люксембург» режиссера Антонио Лукича уже третью неделю является лидером украинского проката.

За третий уикенд лента собрала 6,21 миллиона гривен, ее просмотрели еще 40 737 зрителей.

Всего же с 12 апреля фильм заработал более 23 млн. грн., его просмотрели более 156 713 зрителей.

156 тысяч зрителей за три недели проката – это вдвое больше, чем собрал первый фильм режиссера "Мои мысли тихие".

"Люксембург, Люксембург" – второй полнометражный фильм украинского режиссера Антонио Лукича. Он принимал участие в конкурсе "Горизонты" на 79-м Венецианской международном кинофестивале. 13 апреля стартовал показ фильма в украинских кинотеатрах.

Главные роли в «Люксембурге, Люксембурге» сыграли участники рэп-группы «Курган и Agregat» – братья Рамил и Амил Насировы. Съемки фильма прошли в 2021 году в Лубнах Полтавской области, Киеве и Люксембурге.