Фильм «Люксембург, Люксембург» третью неделю лидирует в украинском прокате

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Мария Иващук
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Фильм «Люксембург, Люксембург» режиссера Антонио Лукича уже третью неделю является лидером украинского проката.

За третий уикенд лента собрала 6,21 миллиона гривен, ее просмотрели еще 40 737 зрителей.

Всего же с 12 апреля фильм заработал более 23 млн. грн., его просмотрели более 156 713 зрителей.

156 тысяч зрителей за три недели проката – это вдвое больше, чем собрал первый фильм режиссера "Мои мысли тихие".

"Люксембург, Люксембург" – второй полнометражный фильм украинского режиссера Антонио Лукича. Он принимал участие в конкурсе "Горизонты" на 79-м Венецианской международном кинофестивале. 13 апреля стартовал показ фильма в украинских кинотеатрах.

Главные роли в «Люксембурге, Люксембурге» сыграли участники рэп-группы «Курган и Agregat» – братья Рамил и Амил Насировы. Съемки фильма прошли в 2021 году в Лубнах Полтавской области, Киеве и Люксембурге.

Опубликовано: 03 мая 2023
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