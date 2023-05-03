Куда пойти в Киеве 5-7 мая: концерты Пивоварова и Джамалы, Подпольный стендап и Rave UKraine

5-7 мая в Киеве пройдут концерты украинских звезд, таких как Джамала и Артем Пивоваров, а в гостинице "Турист" и в Comedy Room на сцену выйдут известные комики.

Собрали 6 событий на этих выходных, которые стоит посетить.

Пятница

В Национальной опере Украины 5 мая состоится премьера альбома QIRIM певицы Jamala совместно с Национальным симфоническим оркестром Украины под руководством Владимира Сиренко. Альбом объединяет 14 старинных песен, каждая из которых представляет определенную местность украинского полуострова.

Где: Национальная опера Украины, ул. Владимирская, 50

Когда: 5 мая 18:00

Цены: Сейчас билеты распроданы, но есть вероятность найти их у тех, кто по каким-то причинам не сможет пойти на концерт.

5 мая на сцене в Comedy Room Никита Алексеев, Антон Болдырев и Альберт Лалаян будут рассказывать шутки проверенные временем и зрителями.

Где: DoskaBar, улица Прорезная, 21

Когда: 05 мая 2023, 19:00

Цены: 250 грн. Билеты по ссылке.

Суббота

6 мая во Дворце Украина состоится большой концерт Артема Пивоварова с Национальным академическим оркестром народных инструментов Украины (НАОНИ). В этот вечер зрителей ждет симбиоз современного видения творчества и традиционного народного звучания, передаваемого через поколение.

Где: Дворец Украина, ул. В. Васильковская, 103

Когда: 5 мая 2023, 19:00, 6 мая 2023, 19:00

Цены: 650 - 4500 грн. Билеты по ссылке.

Воскресенье

В воскресенье, 7 мая, одновременно в Киеве и Ливерпуле состоится мероприятие Rave UKraine. Оба рейва будут транслироваться онлайн и на локациях, то есть рейверы в Ливерпуле смогут видеть рейверов из Киева и наоборот.

К событию в Ливерпуле присоединятся Hot Chip (UK), DJ Mingulitka (UA), DJ Paulette и James Lavelle, организаторы обещают объявить больше имен в скором времени.

В это время в Киеве заиграют: Jane, Lostlojiс, Pledov, Cantrust, Raavel.

Где: ул. Верхний Вал, 18

Когда: 7 мая в 17:00

Цены: 350 гривен. Билеты по ссылке.

Какая наша Вселенная? Есть ли у него начало? Что такое материя? Откуда появилась жизнь? Или мы одни во Вселенной? О том, как смелость нескольких ученых может перевернуть наше представление о мире и открыть новые неизведанные горизонты, и о том, как необразованность тянет человечество во мрак неведения.

Все это в спектакле "Мир в ореховой скорлупе" по концепциям Стивена Хокинга.

Где: Театр на Печерске, улица Немировича-Данченко, 5

Когда: 7 мая в 17:00

Цены: 250 гривен. Билеты по ссылке.

На вечере юмора от «Подпольного Стендапа» можно расслабиться и достаточно посмеяться, ведь сцену выйдут: Свят Загайкевич, Настя Зухвала, Евгений Коротков, Егор Шатайло, Александр Качура.

Где: Гостиница «Турист», улица Раисы Окипной, 2

Когда: 7 мая 18:20

Цены: 300 – 550 грн. Билеты по ссылке.

Фото: Jamala , Антон Болдырев , Артем Пивоваров, Rave UKraine, Театр на Печерске, Настя Зухвала.