Куда пойти в Киеве 5-7 мая: концерты Пивоварова и Джамалы, Подпольный стендап и Rave UKraine

214
Валерия Гуржий
share share

5-7 мая в Киеве пройдут концерты украинских звезд, таких как Джамала и Артем Пивоваров, а в гостинице "Турист" и в Comedy Room на сцену выйдут известные комики.

Собрали 6 событий на этих выходных, которые стоит посетить.

Пятница

Концерт Jamala: презентация альбома QIRIM

В Национальной опере Украины 5 мая состоится премьера альбома QIRIM певицы Jamala совместно с Национальным симфоническим оркестром Украины под руководством Владимира Сиренко. Альбом объединяет 14 старинных песен, каждая из которых представляет определенную местность украинского полуострова.

Где: Национальная опера Украины, ул. Владимирская, 50
Когда: 5 мая 18:00
Цены: Сейчас билеты распроданы, но есть вероятность найти их у тех, кто по каким-то причинам не сможет пойти на концерт.

Большой Стендап в Comedy Room – Никита Алексеев, Антон Болдырев, Альберт Лалаян

5 мая на сцене в Comedy Room Никита Алексеев, Антон Болдырев и Альберт Лалаян будут рассказывать шутки проверенные временем и зрителями.

Где: DoskaBar, улица Прорезная, 21
Когда: 05 мая 2023, 19:00
Цены: 250 грн. Билеты по ссылке.

Суббота

Артем Пивоваров и НАОНИ Оркестра

6 мая во Дворце Украина состоится большой концерт Артема Пивоварова с Национальным академическим оркестром народных инструментов Украины (НАОНИ). В этот вечер зрителей ждет симбиоз современного видения творчества и традиционного народного звучания, передаваемого через поколение.

Где: Дворец Украина, ул. В. Васильковская, 103
Когда: 5 мая 2023, 19:00, 6 мая 2023, 19:00
Цены: 650 - 4500 грн. Билеты по ссылке.

Воскресенье

Rave UKraine в Киеве

В воскресенье, 7 мая, одновременно в Киеве и Ливерпуле состоится мероприятие Rave UKraine. Оба рейва будут транслироваться онлайн и на локациях, то есть рейверы в Ливерпуле смогут видеть рейверов из Киева и наоборот.

К событию в Ливерпуле присоединятся Hot Chip (UK), DJ Mingulitka (UA), DJ Paulette и James Lavelle, организаторы обещают объявить больше имен в скором времени.

В это время в Киеве заиграют: Jane, Lostlojiс, Pledov, Cantrust, Raavel.

Где: ул. Верхний Вал, 18
Когда: 7 мая в 17:00
Цены: 350 гривен. Билеты по ссылке.

Спектакль "Мир в ореховой скорлупе" Стивен Хокинг

Какая наша Вселенная? Есть ли у него начало? Что такое материя? Откуда появилась жизнь? Или мы одни во Вселенной? О том, как смелость нескольких ученых может перевернуть наше представление о мире и открыть новые неизведанные горизонты, и о том, как необразованность тянет человечество во мрак неведения.

Все это в спектакле "Мир в ореховой скорлупе" по концепциям Стивена Хокинга.

Где: Театр на Печерске, улица Немировича-Данченко, 5
Когда: 7 мая в 17:00
Цены: 250 гривен. Билеты по ссылке.

Подпольный Стендап в «Туристе»

На вечере юмора от «Подпольного Стендапа» можно расслабиться и достаточно посмеяться, ведь сцену выйдут: Свят Загайкевич, Настя Зухвала, Евгений Коротков, Егор Шатайло, Александр Качура.

Где: Гостиница «Турист», улица Раисы Окипной, 2
Когда: 7 мая 18:20
Цены: 300 – 550 грн. Билеты по ссылке.

Фото: Jamala , Антон Болдырев , Артем Пивоваров, Rave UKraine, Театр на Печерске, Настя Зухвала.

Опубликовано: 03 мая 2023
Концерт Театр Джамала Афіша Київ стендап-клуб Comedyroom
share share
Uklon запустился в Азербайджане Uklon запустился в Азербайджане В Киеве открыли для просмотра археологический зондаж под стеклом со стенами 17–18 веков В Киеве открыли для просмотра археологический зондаж под стеклом со стенами 17–18 веков "Бумбокс" и Сергей Жадан выпустили клип, посвященный украинским медикам, добровольцам и волонтерам "Бумбокс" и Сергей Жадан выпустили клип, посвященный украинским медикам, добровольцам и волонтерам В окопе и на блокпосту: французский художник Кристиан Гэми нарисовал портреты Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи» В окопе и на блокпосту: французский художник Кристиан Гэми нарисовал портреты Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи» Украинский производитель создал растительные креветки GreenShrimps Украинский производитель создал растительные креветки GreenShrimps Смотрите, как будет выглядеть канатная дорога на Высокий Замок во Львове Смотрите, как будет выглядеть канатная дорога на Высокий Замок во Львове Почти как до вторжения: в КГГА рассказали, сколько людей живет в Киеве Почти как до вторжения: в КГГА рассказали, сколько людей живет в Киеве Возле Майдана Незалежности заработала кофейня «Крапка.Кави». Ее открыл переселенец из Харькова Возле Майдана Незалежности заработала кофейня «Крапка.Кави». Ее открыл переселенец из Харькова
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.