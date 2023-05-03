"Бумбокс" и Сергей Жадан выпустили клип, посвященный украинским медикам, добровольцам и волонтерам

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Мария Иващук
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Группа "Бумбокс" и писатель Сергей Жадан выпустили клип на песню "Правда".

“Герои "Правды" – настоящие герои. Добровольцы, медики, волонтеры. Их имена и позывные указаны в титрах видео. Прочтите их, пожалуйста, и постарайтесь запомнить. Благодаря самоотверженному труду этих людей каждый день удается спасти чью-то жизнь”, – сообщает группа.

Одной из героинь видео стала волонтер и владелица бара "БарменДиктат" Тата Кеплер, которую 21 августа 2022 года президент Владимир Зеленский наградил отличием «Национальная легенда Украины».

Напомним, ранее Сергей Жадан и «Бумбокс» выпустили клип на общий саундтрек к фильму «Мирный-21».

Опубликовано: 03 мая 2023
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