"Бумбокс" и Сергей Жадан выпустили клип, посвященный украинским медикам, добровольцам и волонтерам

Группа "Бумбокс" и писатель Сергей Жадан выпустили клип на песню "Правда".

“Герои "Правды" – настоящие герои. Добровольцы, медики, волонтеры. Их имена и позывные указаны в титрах видео. Прочтите их, пожалуйста, и постарайтесь запомнить. Благодаря самоотверженному труду этих людей каждый день удается спасти чью-то жизнь”, – сообщает группа.

Одной из героинь видео стала волонтер и владелица бара "БарменДиктат" Тата Кеплер, которую 21 августа 2022 года президент Владимир Зеленский наградил отличием «Национальная легенда Украины».