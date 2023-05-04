Google Украина и Минцифры запускают бесплатный курс об искусственном интеллекте: как записаться

Министерство цифровой трансформации совместно с Google запускают для украинцев беcплатный курс об искусственном интеллекте «Основы AI».
Об этом сообщили в пресс-службе Google Украина.
Курс поможет украинцам получить практические навыки использования AI/ML (искусственного интеллекта и машинного обучения).
Отмечается, что программа построена по принципу от простого к более комплексному.
Во время курса участники смогут:
Обучение будет длиться четыре недели – с 16 мая по 8 июня 2023 года. Зарегистрироваться можно прямо сейчас по ссылке. После регистрации участники получат доступ к платформе, где содержится вся необходимая информация о лекциях, воркшопах и консультациях.
Google Украина реализует этот проект в партнерстве с Минцифры, Офисом по развитию предпринимательства и экспорта, национальным проектом по развитию предпринимательства Дея.Бизнес и Projector Institute.
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Фото: Solen Feyissa / Unslash