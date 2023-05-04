Google Украина и Минцифры запускают бесплатный курс об искусственном интеллекте: как записаться

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Ирина Маймур
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Министерство цифровой трансформации совместно с Google запускают для украинцев беcплатный курс об искусственном интеллекте «Основы AI».

Об этом сообщили в пресс-службе Google Украина.

Курс поможет украинцам получить практические навыки использования AI/ML (искусственного интеллекта и машинного обучения).

Отмечается, что программа построена по принципу от простого к более комплексному.

Во время курса участники смогут:

  • разобраться с концепцией искусственного интеллекта, даже если они не являются разработчиками, и понять, нужен ли искусственный интеллект им или их бизнесу;
  • эффективно использовать искусственный интеллект и машинное обучение для развития своего бизнеса, а также для личного развития;
  • применять готовые ML-решения в различных сферах – от маркетинга до управления общепитом – даже без знаний в сфере кодирования;
  • строить стратегии трансформации бизнеса из ML и формировать ML-команду.

Обучение будет длиться четыре недели – с 16 мая по 8 июня 2023 года. Зарегистрироваться можно прямо сейчас по ссылке. После регистрации участники получат доступ к платформе, где содержится вся необходимая информация о лекциях, воркшопах и консультациях.

Google Украина реализует этот проект в партнерстве с Минцифры, Офисом по развитию предпринимательства и экспорта, национальным проектом по развитию предпринимательства Дея.Бизнес и Projector Institute.

Ранее мы писали, что появился бесплатный онлайн-курс по военной подготовке.

Фото: Solen Feyissa / Unslash

Опубликовано: 04 мая 2023
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