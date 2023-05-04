Из Праги во Львов летом хотят запустить новый поезд

Новый железнодорожный маршрут из Праги во Львов через польский Перемышль могут открыть уже летом, сообщил руководитель отделения тарифов и регистрации чешской железнодорожной компании Českej dráhy Роман Шулц изданию ProUkrainu.

Три железнодорожных компании České dráhy (Чехия), PKP (Польша) и Укрзализныця планируют открыть общий маршрут Прага – Перемышль – Львов. Пассажиры смогут пересесть в Польше на поезд в Украину с единственным международным "своевременным билетом".

Новый поезд планируют запустить в июне 2023 года.

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