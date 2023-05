Bring Me The Horizon выпустили новый клип, снятый украинским режиссером

Британская группа Bring Me The Horizon представила клип к песне Lost, который снял украинский режиссер Евгений Ножечкин (Jensen Noen).

Евгений Ножечкин, известный под псевдонимом Дженсен Ноэн, родился в Полтаве. В 2014 году он переехал в Лос-Анджелес. За это время он поработал с Арианой Гранде, Jay-Z, Khalid, Asking Alexandria.

Ранее Британская группа Bring Me The Horizon выпустила в продажу сине-желтые банданы с надписями «Слава Україні! Героям Слава» , чтобы собрать деньги для организации Cats on Mars, которая спасает кошек из зон боевых действий.

