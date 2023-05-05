Bring Me The Horizon випустили новий кліп, знятий українським режисером

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Марія Іващук
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Британський гурт Bring Me The Horizon представив кліп до пісні Lost, який зняв український режисер Євген Ножечкін (Jensen Noen).

Євген Ножечкін, відомий під псевдонімом Дженсен Ноен, народився у Полтаві. У 2014 році він переїхав до Лос-Анджелеса. За цей час він попрацював із Аріаною Ґранде, Jay-Z, Khalid, Asking Alexandria.

Раніше Британський гурт Bring Me The Horizon випустив у продаж синьо-жовті бандани з написами «Слава Україні! Героям Слава», щоб зібрати гроші для організації Cats on Mars, яка рятує котів із зон бойових дій.

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Опубліковано: 05 травня 2023
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