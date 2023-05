Bring Me The Horizon випустили новий кліп, знятий українським режисером

Британський гурт Bring Me The Horizon представив кліп до пісні Lost, який зняв український режисер Євген Ножечкін (Jensen Noen).

Євген Ножечкін, відомий під псевдонімом Дженсен Ноен, народився у Полтаві. У 2014 році він переїхав до Лос-Анджелеса. За цей час він попрацював із Аріаною Ґранде, Jay-Z, Khalid, Asking Alexandria.

Раніше Британський гурт Bring Me The Horizon випустив у продаж синьо-жовті бандани з написами «Слава Україні! Героям Слава» , щоб зібрати гроші для організації Cats on Mars, яка рятує котів із зон бойових дій.

