Фестиваль Strichka объявил полный лайнап этого года

Фестиваль современной электронной музыки Strichka огласил полный лайнап.

В нем насчитывается 45 артистов, из которых 5 иностранцев: Afriqua (США), Franck Vigroux & Antoine Schmitt (Франция), а также Kind Des Geistes и John Dimas (Германия).

Полный лайнап фестиваля в 2023 году:

Afriqua

Alex Savage

Aliana

Alina Pash

Alinikus

Amir

Bambu

Borys

Brooht

Brother G

Bunht

Emil Asadow

Franck Vigroux & Antoine Schmitt

Gapon

Hidden Element

Human Margareeta

Игорь Глушко

Kind Des Geistes как ISH

Jazzmate

John Dimas

Карин

М. Ткаченко

MachineRoom

Neonknight

Paul Thompson

Peshka

Ponura

Potreba Group

Radiant Future

Ready in LED

Recid

Revolt

Roman K

Саша Жыляев

Seba Korecky

Shatalow

Ship Her Son

Shultz.Sashaa

Sibil

Splinter UA & Louwave

Симоненко

Trippsy

The Against

Travis

Zolaa.

На протяжении двух дней фестиваля на фабрике будет задействовано большинство ее частей, которые объединятся в единую сеть музыкальных и художественных площадок и зон отдыха.

Будет семь локаций для выступлений, нестандартные световые решения, внимание к деталям и качеству звука, современные декорации на основе традиционных мотивов, фудкорт и несколько супер-концертов во Дворе.

Где: ул. Нижнеюрковская, 31, клуб Closer.

Когда: 20 и 21 мая.

Цены: от 1350 грн. Купить их можно по ссылке .

Фестиваль Strichka считается одним из главных танцевальных событий электронной сцены Киева.

Ранее мы писали , что последний раз фестиваль проводился в сентябре 2021 года.