Фестиваль Strichka объявил полный лайнап этого года

Фестиваль современной электронной музыки Strichka огласил полный лайнап.
В нем насчитывается 45 артистов, из которых 5 иностранцев: Afriqua (США), Franck Vigroux & Antoine Schmitt (Франция), а также Kind Des Geistes и John Dimas (Германия).
На протяжении двух дней фестиваля на фабрике будет задействовано большинство ее частей, которые объединятся в единую сеть музыкальных и художественных площадок и зон отдыха.
Будет семь локаций для выступлений, нестандартные световые решения, внимание к деталям и качеству звука, современные декорации на основе традиционных мотивов, фудкорт и несколько супер-концертов во Дворе.
Где: ул. Нижнеюрковская, 31, клуб Closer.
Когда: 20 и 21 мая.
Цены: от 1350 грн. Купить их можно по ссылке .
Фестиваль Strichka считается одним из главных танцевальных событий электронной сцены Киева.
Ранее мы писали, что последний раз фестиваль проводился в сентябре 2021 года.
Фото: Strichka Festival