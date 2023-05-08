Фестиваль Strichka объявил полный лайнап этого года

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Валерия Гуржий
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Фестиваль современной электронной музыки Strichka огласил полный лайнап.

В нем насчитывается 45 артистов, из которых 5 иностранцев: Afriqua (США), Franck Vigroux & Antoine Schmitt (Франция), а также Kind Des Geistes и John Dimas (Германия).

Полный лайнап фестиваля в 2023 году:

  • Afriqua
  • Alex Savage
  • Aliana
  • Alina Pash
  • Alinikus
  • Amir
  • Bambu
  • Borys
  • Brooht
  • Brother G
  • Bunht
  • Emil Asadow
  • Franck Vigroux & Antoine Schmitt
  • Gapon
  • Hidden Element
  • Human Margareeta
  • Игорь Глушко
  • Kind Des Geistes как ISH
  • Jazzmate
  • John Dimas
  • Карин
  • М. Ткаченко
  • MachineRoom
  • Neonknight
  • Paul Thompson
  • Peshka
  • Ponura
  • Potreba Group
  • Radiant Future
  • Ready in LED
  • Recid
  • Revolt
  • Roman K
  • Саша Жыляев
  • Seba Korecky
  • Shatalow
  • Ship Her Son
  • Shultz.Sashaa
  • Sibil
  • Splinter UA & Louwave
  • Симоненко
  • Trippsy
  • The Against
  • Travis
  • Zolaa.

На протяжении двух дней фестиваля на фабрике будет задействовано большинство ее частей, которые объединятся в единую сеть музыкальных и художественных площадок и зон отдыха.

Будет семь локаций для выступлений, нестандартные световые решения, внимание к деталям и качеству звука, современные декорации на основе традиционных мотивов, фудкорт и несколько супер-концертов во Дворе.

Где: ул. Нижнеюрковская, 31, клуб Closer.

Когда: 20 и 21 мая.

Цены: от 1350 грн. Купить их можно по ссылке .

Фестиваль Strichka считается одним из главных танцевальных событий электронной сцены Киева.

Ранее мы писали, что последний раз фестиваль проводился в сентябре 2021 года.

Фото: Strichka Festival

Опубликовано: 08 мая 2023
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