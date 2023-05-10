Пещеры Киево-Печерской лавры хотят реконструировать

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Ирина Маймур
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Прежде чем восстановить монашескую жизнь, в пещерах, находящихся на территории заповедника «Киево-Печерская лавра», планируют провести реконструкцию.

Об этом Большому Киеву сообщил глава Госслужбы этнополитики и свободы совести Виктор Еленский.

По его словам, завершения работы комиссии Минкульта, которая проводит аудит в Лавре, недостаточно для того, чтобы там возобновилась монашеская жизнь.

«Осталось, чтобы специалисты дообследовали, приняли в государственную собственность. А потом после определенной реконструкции — потому что там есть необходимость реконструкции, например, пещер — будет решено, как будет продолжаться монашеская жизнь», — отметил Еленский.

Ранее мы писали, что на территории Киево-Печерской лавры самовольно перестроили памятники культурного наследия.

Фото: news.church.ua

Опубликовано: 10 мая 2023
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