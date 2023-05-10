Куда пойти в Киеве 12-14 мая: маркет Все. Свои, спектакль Наталки Ворожбит и вечеринки в "Хвильовому""

В течение 12-14 мая в Киеве пройдут разнообразные события, среди которых: маркет Все. Свои, спектакль Наталки Ворожбит в Театре на Подоле, показ фильма "Люксембург, Люксембург" с участием Антонио Лукича, выступления известных комиков и многое другое.

Собрали 10 событий в эти выходные, которые стоит посетить.

Пятница

Дом Культуры – это объединение ди-джеев из столицы, которые на своих мероприятиях совершают непринужденный трип по «мотивам и повестям» от диско до техно.

Субботняя атмосфера и природа заставят забыть о времени и погрузиться в свой мир с музыкой от аутентичного проекта - BESSARION [Tbilisi], и сетами украинских продюсеров, которые готовят много собственной музыки и анрелизов.

Где: Курени, Парковая дорога, 4

Когда: 12 мая с 17:00 и 13 мая с 16:00

Цены: 12 мая вход свободен и любой донат остается по вашему усмотрению. 13 мая первые 100 онлайн билетов – 300 грн. Подробности и билеты по ссылке

С пятницы по воскресенье в баре "Хвильовий" будут проходить музыкальные вечеринки. Среди исполнителей: Artem Kleins, Yaroslav Lenzyak, Data Molfar, OCHII и другие.

Где: "Хвильовий", улица Верхний Вал, 18

Когда: 12 мая 2023, 17:00, 13 мая 2023, 18:00, 14 мая 2023, 13:00

Цены: в зависимости от дня. В пятницу донат от 100 гривен, в субботу билет – 200 гривен, воскресенье – свободный донат. Подробности и билет по ссылке .

Международная премьера в Театре на Подоле. Наталки Ворожбит — драматургиня, культурная посол Украины, тонкая психологиня и ироническая наблюдательница, написала пьесу о нашем сегодня.

Четверо женщин из разных городов Украины прошли по зеленому коридору на запад и оказались в безопасности. Но каждая из них принесла с собой свой ад и любовь к жизни, детям, животным и Родине. Закончилась ли их драма гепи эндом? Или история только начинается?

Где: Театр на Подоле, Андреевский спуск, 20А

Когда: 12 мая 2023, 18:00

Цены: 250–700 гривен. Билеты по ссылке.

12, 13 и 14 мая здесь сразу три дня будут праздновать открытие-перезапуск. На каждый день – своя развлекательная программа.

12 мая диджей-сет в заведении будет играть мастер перкуссии Slava OX, 13 мая состоится акустический вечер украинского певца BRYANGIN, а 14-го будут радовать острыми шутками стендап-комики Андрей Бережко и Джейхун Сафаров.

Где: Green Bar, улица Хорива, 1А.

Когда: 12-14 мая с 19:00

Цены: от 300 грн. Подробности и билеты по ссылке .

8 мая 2023 г., в День памяти и примирения, музейщики опрокинули мостик между поколениями. Между теми, кто боролся и испытывал скитания в тяжелой Второй мировой войне и кровавых жернах нацистской оккупации и сталинских репрессий, и теми, кто борется сейчас против российского агрессора за свою свободу и достоинство, за независимость и государственный суверенитет Украины.

С артефактами, которые помогли украинцам удержаться на краю бездны истории, можно ознакомиться на выставке «Обереги с войны».

Где: Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, улица Лаврская, 27

Когда: понедельник – пятница – 10:00–19:00, суббота – воскресенье – с 10:00–20:00

Цены: 20–100 гривен. Подробности по ссылке.

Суббота

365 дней в году есть повод, чтобы одеть платье! А у украинских брендов есть множество вариантов на любой вкус и случай, которые покажут на маркете Дни украинского платья.

Где : Все. Свои, улица Десятинная, 12

Когда: 13–14 мая с 10:00 до 20:00

Цены: бесплатно. Подробности по ссылке.

Underground Standup Club - легендарное место, где "Подпольный" выступает ежедневно. В этот раз на сцену выйдут: Дмитрий Белоус, Егор Шатайло, Юра Коломиец, Екатерина Федоркова.

Где: Underground Standup Club, ул. Золотоворотская 15.

Когда: 13 мая, 16:00 и 18:30.

Цены: 250 – 400 грн. Подробности и билеты по ссылке.

Воскресенье

14 мая в 14:00 состоится специальный показ фильма «Люксембург, Люксембург» с участием режиссера Антонио Лукича и актера Рамиля Насирова. Лента «Люксембург, Люксембург» рассказывает историю о двух братьях-близнецах, которые узнают, что их давно пропавший отец заболел в Люксембурге.

Где: Кинотеатр "Жовтень", ул. Константиновская, 26.

Когда: 14 мая в 14:00

Цены: 170 грн. Подробности и билеты по ссылке .

В баре вместе с сомелье Павлом Мнухиным представят новую винную карту. Павел расскажет о винах, а также их можно будет продегустировать за свободный донат.

Где: Squat 17Б, Терещенковская улица 17б.

Когда: 14 мая 2023, 15:00

Цены: Донат. Подробности по ссылке.

«Стендап и вино в Boho Yosai» - прекрасная возможность провести незабываемый вечер с любимым человеком или в компании друзей, насладиться бокалом вина или коктейлем и от души посмеяться. В этот вечер будут шутить: Макс Вышинский, Антон Тимошенко, Настя Зухвала, Андрей Бережко.

Где: «Boho Yosai» улица Ивана Мазепы, 1, 3-й этаж

Когда: 14 мая 2023, 19:00

Цены: 390-790 гривен

14 мая Евгений Хмара вместе с Симфоническим оркестром Вооруженных сил Украины под управлением Дмитрия Антонюка представят киевлянам и гостям столицы программу по лучшим работам композитора.

В исполнении более 40 музыкантов будут звучать исцеляющие, успокаивающие и дарят равновесие мелодии, пробуждают веру в настоящие чудеса. Не упустите незабываемый концерт!

Где: Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Когда: 14 мая 2023, 18:30

Цены: от 190 грн. Подробности и билет по ссылке.

Фото: Курени , Волновой , Наталья Ворожбит , Green Bar, Все. свои , Егор Шатайло , Squat , Антон Тимошенко , Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, Concert.ua