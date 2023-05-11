Первую в Украине школу, строящую с помощью 3D-принтера, построят уже в июне

Корпус львовской начальной школы №23, которую печатают с помощью 3D-принтера, откроют в 2024 году. В то же время строительство заведения планируют завершить в июне 2023-го.

Об этом сообщают в пресс-службе инициатора проекта — благотворительной организации Team4UA.

Школа станет крупнейшим учебным зданием в мире, построенным с помощью 3D-принтера. Ее возведение продлится около пяти недель. В Team4UA объясняют, что 3D-печать помогает строить в десятки раз быстрее и помогает более эффективно использовать ресурсы. 90% материалов, необходимых для строительства, изготовлены в Украине.

Одноэтажный учебный корпус рассчитан на 100 учащихся. У него будут классные комнаты, учительская, санузлы и холл с инклюзивным пространством.

Архитектурной и интерьерной концепцией проекта занимались киевские специалисты из balbek bureau. Технологическими партнерами проекта стали датская компания-разработчик технологии 3D-печати COBOD и строительная компания 3DCP Group. Последняя управляет работой принтера.

Новый корпус львовской школы – пилотный проект программы HIVE от Team4UA. Она предполагает восстановление зданий, школ, мостов и другой критической инфраструктуры Украины с помощью технологии 3D-печати.

Строительство корпуса стартовало в ноябре 2022 года. Тогда успели заложить фундамент. Однако затем строительство остановили из-за массированных ракетных обстрелов Украины, проблем с электроснабжением и нестабильных погодных условий. Весной 2023 года работы возобновились.

Ранее мы писали, что украинские архитекторы разработали проект бюджетного жилья для постоянного проживания.

Фото: Team4UA, Balbek Bureau