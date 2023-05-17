FlixBus запускает новые рейсы из Киева до варшавских аэропортов

Перевозчик FlixBus открыл новую автобусную линию из Киева в два варшавских аэропорта — Шопена и Модлин.

Об этом сообщает пресс-служба компании, пишет «Экономическая правда».

Полный маршрут новой линии N3225 будет такой: Киев – Житомир – Ровно – Луцк – Люблин – аэропорт Варшава-Шопен – Варшава (автостанция Западная) – аэропорт Варшава-Модлин.

Первый рейс запланирован на 30 мая. Сначала новая линия будет курсировать два раза в неделю, а с 14 июня – до 4 раз в неделю.

Отправление с Центральной автостанции Киева будет проходить в 13:30, а в аэропорт Шопена автобус будет прибывать в 5:10 на следующий день. Прибытие в аэропорт Модлин – в 6:40.

В обратном направлении рейс стартует из аэропорта Модлин в 18:45, из аэропорта Шопена – в 20:15, прибывая на Центральную автостанцию в Киеве в 12:55.

Стоимость билетов стартует от 1299 гривен. Она может меняться в зависимости от дня отправки и количества проданных билетов.

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