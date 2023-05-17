Куда пойти в Киеве 19-21 мая: концерт Монатика, фестиваль "Стрічка" и спектакль про "Азовсталь"

На протяжении 19-21 мая в Киеве пройдут разнообразные события, среди которых: концерт Монатика, фестиваль "Стрічка", спектакль "Эмигранты" в Театре на Подоле, "Почти интеллектуальное шоу" от "Подпольного стендапа", выставки посвященные ВСУ и жителям Мариуполя и многие другого.

Собрали 11 событий в эти выходные, которые стоит посетить.

Пятница

19 мая состоится большой сольный благотворительный концерт «ART Оборона» во главе с его идейным креатором MONATIK. Во время проведения данного благотворительного мероприятия также будет осуществлен благотворительный аукцион. Все вырученные средства с аукциона будут переданы руководству Бориспольской районной военной администрации на нужды Украины.

Цена: 1000 – 4500 грн

Где: Osocor Residence, улица Виноградная, 2

Когда: 19 мая 2023 г., 18:00. Подробности по ссылке .

Лента посвящена украинскому архитектору и художнику Флориану Юрьеву — автору архитектурного проекта «Летающей тарелки» на Лыбидской площади в Киеве. На показе можно будет пообщаться с режиссером Алексеем Радинским.

Цена: бесплатно, но необходимо зарегистрироваться по ссылке .

Где: Научно-художественная платформа "Остров", ул.Волынская 9/21

Когда: 19 мая, начало в 18.30.

19-20 мая в ARSENAL XXII BAR состоятся вечеринки.

19.05 – TOLDO.

20.05 – JETSU, BIG MACK, DJMERKK, CHIEFF ROCKKA.

Цены: вход свободный. Подробности по ссылке .

Где: ARSENAL XXII BAR, улица Московская, 2

Когда: 19 мая в 20:00 и 20 мая в 18:30.

В Национальном музее истории Украины открылась выставка "Портреты Мариуполя". Проект от организации мариупольцев "Пространство Марии" показывает, как уничтожение города российскими оккупантами повлияло на судьбу его жителей.

Это 27 историй переселенцев, жизнь которых разрушила русское вторжение. Пережив ад осады и оккупации, мариупольцы смогли покинуть разрушенный город и начать жизнь заново.

Где: Национальный музей истории Украины, улица Владимирская,2.

Когда: выставка уже открыта и продлится до 31 мая

Суббота

20 и 21 мая в клубе Closer состоится фестиваль Strichka, не проводившийся уже несколько лет.

Цены: от 1350 грн. Купить их можно по ссылке .

Где: ул. Нижнеюрковская, 31, клуб Closer.

Когда: 20 и 21 мая.

20 мая в 16.00 на платформе Остров в Киеве состоится открытие выставки “Фотографии с фронта. Дневник коллективных воспоминаний» участника проекта Александры Кроликовской.

По ее инициативе в течение осени 2022 - зимы 2023 года военнослужащие ВСУ запечатлевали на пленку свой опыт, быт и ощущения.

Где: ул. Волынская, 9/21, Научно-художественная платформа Остров.

Когда: 20 мая в 16:00.

Совершенно новая поэтически-музыкальная программа "Интеллект" от поэта Павла Коробчука и группы Velvet Sun. Все стихи и музыкальное сопровождение написаны в 2023 году, поэтому концепция и настроение композиций сформированы именно этим временем. Все донаты с события будут переданы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Цена: донат

Где: Squat 17b (Терещенковская 17б)

Когда: 20 мая 2023 г., 16:00.

Открытие теплового сезона и основной террасы Kureni. Благотворительные музыкальные встречи в пользу ВСУ! Субботний хедлайнер начала сезона – Gardens of God. Всемирно известный диджей и продюсер из Литвы, чей талант лелеют мировые звезды электронной сцены.

Также на орбите магической галактики звуков – MONASTETIQ и ONEN, украинские музыкальные проекты, демонстрирующие хороший уровень продакшена и всегда являющиеся индикаторами масштабного мероприятия.

Цена: 20 мая билеты за 300 грн. 21 мая вход за свободного дона. Подробности по ссылке .

Где: KURENI, Парковая дорога, 4

Когда: 20 мая и 21 мая с 16.00.

20 мая - годовщина пленения защитников "Азовстали". «Азовсталь. Голоса” – это мультимедийное театральное представление.

Это светлая и вдохновляющая история об обороне Мариуполя, состоящая из трогательных монологов о духовных ценностях каждого человека: Жизнь, Свободу, Надежду, Веру в Победу!

Цена: 350 – 450 гривен

Где: Дом Кино, улица Саксаганского, 6

Когда: 20 мая, 18:00.

Воскресенье

«Почти Интеллектуального Шоу» – это классический формат QI от "Подпольного Стендапа": здесь комики отвечают на интеллектуальные вопросы ведущего – правильно или смешно.

Ведущий – Свят Загайкевич. За звание умнейшего комика на этот раз бороться будут: Василий Байдак, Дядя Женя, Настя Зухвала, Сергей Степанисько.

Цена: 300 грн.

Где: фотостудия "Пандора", ВДНХ, павильон 21; ул. Академика Глушкова 1.

Когда: 21 мая 16:00.

Исследователь души, писатель и лектор поселяется в подвале со своим упорно работающим земляком, чтобы воплотить свою мечту. Но на правильном ли он пути?

Веселая притча о жизни двух эмигрантов, но не каждый из них сможет вернуть домой.

Цена: 350 гривен

Где: Театр на Подоле, Андреевский спуск, 20 А,Б.

Когда: 21 мая 2023 г., 14:00.

Фото: Монатик , Closer, Платформа Остров , ARSENAL XXII BAR , Los Solomas , Velvet Sun , Kureni, Праздник Загайкевич , Театр на Подоле, Concert.ua , Национальный музей истории Украины .