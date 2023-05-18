Украинские фильмы "Люксембург, Люксембург" и "Клондайк" появятся на Netflix

На стриминге Netflix выйдут украинские фильмы "Люксембург, Люксембург" и "Клондайк".

Обе ленты можно просмотреть в июне.

С 7 июня на Netflix будет доступна украинская драма «Клондайк» 2022 года, представлявшая Украину на премии «Оскар».

В драме Клондайк изображена история семьи, которая оказалась в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.

14 июня на платформе появится "Люксембург, Люксембург" - второй полнометражный фильм украинского режиссера Антонио Лукича. Лента уже вошла в десятку самых кассовых фильмов украинского проката.

Картина рассказывает историю о братьях-близнецах, которые узнают, что их давно пропавший отец заболел. Они отправляются в Люксембург, чтобы увидеть его в последний раз. Но будет ли их отец таким же, каким они его помнят?

Напомним, что ранее Netflix приобрел права на показ 7 украинских фильмов.

Фото: Mollie Sivaram / Unsplash



