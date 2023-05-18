Украинцы просят ввести отдельные вагоны для женщин и мужчин в поездах "Укрзализныци"

На сайте Кабмина создали петицию с призывом создать отдельные вагоны для женщин и мужчин в поездах «Укрзализныци», следующих по маршруту дольше 6 часов.

За трое суток петицию подписали более 6000 человек.

«На длинных маршрутах (от 6 часов), когда есть необходимость сна в купейных или плацкартных вагонах, пассажиры могут испытывать дискомфорт из-за пассажиров противоположного пола. Нередки случаи неприемлемого поведения, такие как навязчивое поведение, умышленные прикосновения к другим пассажирам. В частности, известны случаи изнасилования в купейных вагонах. Кроме того, как женщины, так и мужчины могут чувствовать необходимость сменить одежду, что сделать в присутствии представителя другого пола невозможно», — говорится в описании петиции.

Автор петиции предлагает добавить фильтр «пол» при покупке билета. В случае отсутствия мест в смешанных вагонах предлагают реализовать билеты в отдельные вагоны для лиц обоих полов.

Для рассмотрения Кабмином нужно собрать 25 тысяч подписей.

Напомним, что 31 июля 2020 года в купейном вагоне поезда "Мариуполь - Киев" на пассажирку напал мужчина, пытавшийся ее изнасиловать.