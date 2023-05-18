Смотрите, как отстроят разрушенный россиянами лицей в Гостомеле

Команда благотворительного фонда Buduyua показала , как в рамках инициативы «Школа будущего» отстроят разрушенный россиянами гостомельский лицей №2.

Проект восстановления создала архитектурная компания Archimatika.

Специалисты подчеркнули, что даже до 24 февраля заведение нуждалось в обновлении. Теперь же ему необходим срочный ремонт.

Согласно проекту, в лицее создадут комфортную учебную среду для 1000 детей, включая 150 детей дошкольного возраста. Это вполовину больше, чем было на 24 февраля 2022 года.

Внешне хотят обустроить урбан-парк, спортивные площадки для детей всех возрастов и т.д. Также из общественного пространства внутри школы и со двора откроют вид на ангар самолета «Мрия», расположенный неподалеку.

«Проект предусматривает гибкие решения, отвечающие потребностям современного образовательного процесса. Мы привлекли специалистов по педагогике, детской психологии и инклюзивности, чтобы создать лучшие условия для детей», — отмечают в фонде Buduyua.

Особое внимание будет уделено рекреационным пространствам, которые будут комфортными и наполненными дневным светом.

Ранее мы писали, что финская компания хочет построить в Ирпене бомбоубежище со спортзалом для 1200 детей.

Фото: рендеры будущей школы от Archimatika