В Киеве проведут квир-мероприятие Veselka

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Мария Иващук
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В киевском клубе Collider 20 мая состоится квир-мероприятие Veselka .

Это безопасное место, где царит толерантность и равенство, а самовыражаться могут все, кто разделяет ценности общества.

"Нет - сексизму, расизму, гомофобии и трансфобии", – подчеркивают организаторы.

В лайнапе исландский продюсер Bjarki и украинские электронные артисты: Jane, Lvcerate, Toma Rybka, Zahvat и другие.

Цена: 550 грн, билеты можно приобрести здесь. Часть собранных средств будет перечислена в фонд «Госпитальеры» и LGBTIQ+ Military
Где: ул. Кирилловская, 60. Collider
Когда : 20 мая в 13:00

Опубликовано: 19 мая 2023
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