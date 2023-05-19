В Киеве проведут квир-мероприятие Veselka

В киевском клубе Collider 20 мая состоится квир-мероприятие Veselka .

Это безопасное место, где царит толерантность и равенство, а самовыражаться могут все, кто разделяет ценности общества.

"Нет - сексизму, расизму, гомофобии и трансфобии", – подчеркивают организаторы.

В лайнапе исландский продюсер Bjarki и украинские электронные артисты: Jane, Lvcerate, Toma Rybka, Zahvat и другие.